Vojvoda exalta postura do Fortaleza em classificação na Libertadores: "Um time grande"

Treinador ressaltou que o Tricolor do Pici fez uma boa partida do ínicio ao fim e afirmou que o time soube controlar o jogo e aproveitar as oportunidades para balançar as redes

O Fortaleza superou o Deportivo Maldonado-URU por 4 a 0 no Castelão, nesta quinta-feira, 2, e avançou para a terceira fase da Libertadores. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Vojvoda celebrou a classificação do Tricolor do Pici e afirmou que a equipe “respondeu como deve responder um time grande”.

“Foi uma boa partida do início ao fim. Os jogadores corresponderam ao que necessitava o time. Trabalhamos. Mas o mais importante é o que eles podem fazer no dia do jogo. No dia do jogo, eles suportaram bem a pressão. Todo torcedor, todo o clube queria, o Fortaleza tinha que passar. E isso é ansiedade. Então o time, muitas vezes, não sabemos como pode responder”, destacou.

“E hoje respondeu como deve responder um time de jogadores profissionais, um time grande. E temos que continuar desse jeito. Partidas de Copa são jogos de muito briga. Então, Necessitamos ser inteligentes nos 180 minutos e não somente nos 90 minutos. Os jogadores foram inteligentes e responderam ao que a partida necessitava”, completou.

O treinador analisou o desempenho da equipe na partida. Para o técnico, o time soube controlar o jogo e aproveitar as oportunidades para balançar as redes. “O jogo estava controlado. Um não pode controlar o jogo através de posse de bola e criando situação de gol, mas muitas vezes pode controlar o jogo fechando espaços, fechando linhas de passe, compactando o time e aproveitando o espaço. Então conseguimos um gol muito importante com o Thiago no primeiro tempo, em um minuto importante. Mas tivemos muitas finalizações na trave, muitas opções. E no segundo tempo, lógico, tivemos mais espaços, com o tempo correndo, tivemos jogadores que aproveitaram isso”, disse.

Próximo desafio

Antes de encarar o Cerro Porteño-PAR na próxima fase da competição internacional, o Fortaleza terá outro desafio pela Copa do Nordeste. Trata-se do Clássico-Rei, que acontece neste domingo, 5, às 18h30min, na Arena Castelão.



