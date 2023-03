Vojvoda afirma que o Fortaleza está focado no Clássico-Rei e diz: "É Especial"

Tricolor do Pici enfrenta o Ceará neste domingo, 5, às 18h30min, na Arena Castelão, pela sexta rodada da Copa do Nordeste

Após classificação na Libertadores, o Fortaleza terá pela frente o Clássico-Rei. Em coletiva, o técnico Vojvoda afirmou que o elenco está focado para o confronto. O Tricolor do Pici enfrenta o Ceará neste domingo, 5, às 18h30min, na Arena Castelão, pela sexta rodada da Copa do Nordeste.

“Nossa cabeça está no próximo domingo, no Clássico. Gostamos de jogar a Copa Libertadores, as noites de copas tem algo especial, mas o Clássico é especial também. Temos um bom elenco e os jogadores estarão disponíveis para o próximo domingo”, disse.

Outra decisão na Libertadores

Depois do duelo contra o Vovô, o Fortaleza terá outra decisão na Copa Libertadores. A equipe tricolor enfrentará o Cerro Porteño, do Paraguai, na terceira fase preliminar da Libertadores. O confronto define quem vai avançar para a fase de grupos do torneio continental.

O jogo de ida, disputado na Arena Castelão, será na próxima quinta-feira, 9 de março, às 21h. Já o duelo de volta ocorre no dia 16 de março, quinta-feira, no Estadio General Pablo Rojas, no mesmo horário.

