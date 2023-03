Pochettino comemora classificação do Fortaleza: "Mostramos nosso jogo"

O Fortaleza garantiu a classificação à terceira da Libertadores ao golear o Deportivo Maldonado por 4 a 0, na Arena Castelão. O meio Tomás Pochettino, um dos destaques da partida, comemorou a classificação e ressaltou que a equipe conseguiu mostrar seu futebol. O Leão enfrentará o Cerro Porteño-PAR na próxima etapa da competição continental.



“Sabíamos que aqui em Fortaleza jogaríamos com intensidade, com trabalho. Sabíamos que seria outro jogo. Mostramos nosso jogo que é o mais importante. Pudemos fazer os gols e isso dá confiança ao jogador e conseguimos a classificação”, disse.



Premiação

O clube receberá 600 mil dólares (R$3,1 milhões na cotação atual) por alcançar a terceira da Libertadores. Antes disso, o Tricolor já tinha garantido 500 mil dólares (R$ 2,6 milhões) pela participação na segunda fase.



Próximo desafio



O próximo duelo do Fortaleza é diante do Ceará, pela Copa do Nordeste. O Clássico-Rei acontece neste domingo, 5, às 18h30min, na Arena Castelão.





