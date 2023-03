Guilherme celebra primeiro gol pelo Fortaleza e fala do gramado do Castelão: "Não é perfeito"

Próximo duelo do Fortaleza é diante do Ceará, pela Copa do Nordeste. O Clássico-Rei acontece neste domingo, 5, às 18h30min, no Gigante da Boa Vista

O Fortaleza aplicou uma goleada de 4 a 0 na noite desta quinta-feira, 2, sobre o Maldonado e confirmou a classificação à terceira da Libertadores. O atacante Guilherme, autor de um dos gols, comemorou o primeiro tento com a camisa tricolor, mas afirmou que o mais importante é a classificação. O jogador ainda comentou sobre o gramado da Arena Castelão.

"Muito Feliz. Primeiro agradecer a Deus por esse momento. Mais importante do que o meu primeiro gol foi um grande jogo que a gente fez e conseguiu a classificação que era o mais importante”, frisou.

Sobre o novo gramado do Gigante da Boa Vista, o atacante afirmou que não é perfeito, mas ressaltou que não atrapalhou o jogo da equipe. “Não é um gramado perfeito. Eu também nunca tinha jogado aqui. Foi o meu primeiro jogo. Então, eu não sei como era ano passado. Independente do gramado ou não, a gente colocou a bola no chão e o importante foi a classificação”, destacou.

Guilherme também comentou da maratona de jogos do Leão na temporada. “Jogos muito perto um do outro. Estamos jogando grandes campeonatos. A gente tem um grupo muito forte, um elenco muito bom, todos têm dado o máximo e têm correspondido. Eu acredito que nós temos dois ou três times, talvez muito bom. Nós temos uma maratona de jogos muito grande, mas a gente tem um grupo muito forte”, enfatizou.

Próximo desafio

O próximo duelo do Fortaleza é diante do Ceará, pela Copa do Nordeste. O Clássico-Rei acontece neste domingo, 5, às 18h30min, na Arena Castelão.



