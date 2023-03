Galhardo comemora classificação do Fortaleza na Libertadores e exalta festa da torcida

O atacante foi o autor de um dos quatro gols do Leão do Pici na vitória sobre o Deportivo Maldonado, na Arena Castelão

O Fortaleza não tomou conhecimento do Deportivo Maldonado-URU e aplicou uma goleada de 4 a 0 na noite desta quinta-feira, 2, para confirmar a classificação à terceira fase preliminar da Copa Libertadores. O atacante Thiago Galhardo, autor de um dos gols, comemorou o resultado ainda na beira do gramado da Arena Castelão.

“Feliz pela nossa classificação. O placar final nem condiz com o jogo, que foi bem aguerrido igual o de lá (jogo no Uruguai). Hoje com mais oportunidades, com uma efetividade muito grande.”

Ao todo, 52.502 pessoas estiveram no Gigante da Boa Vista para acompanhar de perto a classificação do Leão do Pici na Libertadores. O camisa 91 exaltou a festa feita pelos torcedores, além de relembrar a importância deles para a recuperação da equipe no segundo turno do Brasileirão de 2022.

“Nós sabemos o quanto é importante jogar diante do nosso torcedor. É como eu disse antes da partida. Isso começou no returno do Brasileiro do ano passado, que eles nos abraçaram neste mesmo local, enchendo os jogos para chegarmos hoje e desfrutar desse momento. Então é legal ver a torcida mais uma vez com a gente, 52.500 pessoas. Tenho certeza que vão lotar domingo para o clássico, quarta-feira estarão aqui contra o Cerro Porteño.”

“O que eu vivenciei hoje na hora do hino foi uma coisa sensacional. Eu me arrepiei todo. Poder cantar com o nosso torcedor, com 52 mil pessoas. Foi muito mágico. Eu acho que as torcidas do Brasil em geral deveriam aderir isso para mostrar que, por mais que tenhamos problemas no nosso país, ele é bom para caramba”, completou.

Além da goleada e classificação, o duelo diante do Maldonado teve outro marco importante: o retorno da Arena Castelão após quase quatro meses de reformas no gramado e em outros setores. Galhardo valorizou o trabalho feito neste período, mas afirmou que a qualidade do campo ainda pode melhorar.

“Acho que ainda pode melhorar, pelos três meses e meio que ficou parado. Mas parabenizar também pelo que fizeram. Eles fizeram tudo dentro do tempo necessário, do tempo que tinha. Disseram que em 30 dias vai estar da forma que a gente necessita e quer para jogo.”



