Conmebol define datas de Fortaleza x Cerro Porteño pela Libertadores

Após conquistar a classificação nesta quinta-feira, 2, diante do Deportivo Maldonado, o Fortaleza enfrentará o Cerro Porteño, do Paraguai, na terceira fase preliminar da Libertadores. O confronto define quem vai avançar para a fase de grupos do torneio continental.

Diante disso, a Conmebol divulgou as datas das partidas nesta sexta-feira, 3. O jogo de ida, disputado na Arena Castelão, será na próxima quinta-feira, 9 de março, às 21h. Já o duelo de volta ocorre no dia 16 de março, quinta-feira, no Estadio General Pablo Rojas, no mesmo horário.

Em caso de outra classificação, o Leão do Pici garantirá mais R$ 15,7 milhões, premiação destinada aos clubes que jogam a fase de grupos. Além da bonificação por participação nesta parte da competição, a Conmebol trouxe uma novidade em 2023: ganho de US$ 300 mil (R$ 1,5 mi) por partida vencida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Vojvoda exalta postura do Fortaleza em classificação na Libertadores: "Um time grande"

Fortaleza goleia o Maldonado em Castelão lotado e avança na Libertadores

Fortaleza ultrapassa marca de 200 mil torcedores em jogos de Libertadores

Até o momento, o clube arrecadou R$ 5,7 milhões na competição continental, sendo R$ 2,6 milhões pela participação na segunda fase e R$ 3,1 milhões pela classificação para a terceira.

Veja as cotas por fase da Libertadores

Fase 1 - US$ 400 mil (R$ 2,1 milhões)

Fase 2 - US$ 500 mil (R$ 2,6 milhões)

Fase 3 - US$ 600 mil (R$ 3,1 milhões)

Fase de grupos - US$ 3 milhões (R$ 15,7 milhões)

Mérito esportivo (por jogo vencido na fase de grupos) - US$ 300 mil (R$ 1,5 milhões)

Oitavas - US$ 1,25 milhões (R$ 6,5 milhões)

Quartas - US$ 1,7 milhões (R$ 8,9 milhões)

Semifinal - US$ 2,3 milhões (R$ 12,1 milhões)

Vice-campeão - US$ 7 milhões (R$ 36,8 milhões)

Campeão - US$ 18 milhões (R$ 94,7 milhões)









Tags