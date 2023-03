Times brasileiros têm retrospecto positivo na fase preliminar da Libertadores; veja

Pelo segundo ano consecutivo na competição, o Fortaleza decide vaga nesta quinta-feira, 2, diante do Deportivo Maldonado

A noite desta quinta-feira, 2, decidirá o futuro do Fortaleza na Libertadores. Na Arena Castelão, a equipe tricolor recebe o Deportivo Maldonado em jogo de volta da segunda fase preliminar do certame continental. A bola rola às 21h.

Para o confronto, o Leão do Pici pode se apegar a uma estatística importante quando se trata de times brasileiros nesse estágio do torneio. Em toda a história da Libertadores, equipes do Brasil jogaram a fase preliminar em 30 oportunidades e avançaram em 24.

O último time a conquistar a classificação foi o Atlético Mineiro, que venceu o Carabobo por 3 a 1 na noite desta quarta-feira, 1º. Os únicos eliminados foram: Corinthians (2011), Chapecoense (2018), São Paulo (2019), Corinthians (2020), Grêmio (2021) e Fluminense (2022).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em busca de uma vaga na terceira fase do torneio, o Fortaleza precisa vencer o confronto para avançar de forma direta. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. No jogo de ida, disputado no Uruguai, Leão e Depor empataram sem gols.

Sobre o assunto Pochettino cita aspectos que o Fortaleza pode melhorar para garantir classificação na Libertadores

Por vaga na Fase 3 da Libertadores, Fortaleza enfrenta Maldonado no Castelão

Capitão do Fortaleza, Tinga ressalta "atmosfera diferente" em decisão na Libertadores

Casa cheia

Mais de 50 mil pessoas confirmaram presença na arquibancada, com a compra de ingressos ou check-in, e o clima visto nas partidas do ano passado, pela Libertadores, deve se repetir.

Tags