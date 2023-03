Fortaleza ultrapassa marca de 200 mil torcedores em jogos de Libertadores

Em sua segunda participação no torneio, Tricolor se torna um dos times que mais levam torcedores ao estádio

A Arena Castelão reabriu nesta quinta-feira, 2, com a presença de um grande público para acompanhar Fortaleza x Deportivo Maldonado. O confronto, vencido pelo Leão do Pici por 4 a 0, marcou a classificação tricolor para a terceira fase preliminar da Libertadores.

Além disso, a partida também ajudou a equipe leonina a bater uma marca importante no quesito torcida. Em sua segunda participação no torneio, o Tricolor de Aço ultrapassou a marca de 200 mil torcedores presentes em jogos da maior competição do continente.

Em 2022, ano em que participou pela primeira vez, o Fortaleza atraiu 169.917 tricolores ao Castelão durante quatro jogos: Colo-Colo, Allianza Lima, River Plate e Estudiantes.

Neste ano, diante do Deportivo Maldonado, 52.502 torcedores marcaram presença e ainda bateram o recorde de público do time na Libertadores. Agora, a torcida tricolor aguarda a definição da data do duelo contra o Cerro Porteño, adversário na terceira fase preliminar.



Confira os públicos de cada partida do Fortaleza na Libertadores

2022

Fortaleza x Colo-Colo - 50.429

Fortaleza x Alianza Lima - 32.557

Fortaleza x River Plate - 48.867

Fortaleza x Estudiantes - 38.064

2023

Fortaleza x Dep. Maldonado - 52.502



