Ex-Fortaleza, Landázuri marca gol do título do Del Valle sobre Flamengo na Recopa

O Flamengo perdeu o título da Recopa Sul-Americana nesta terça-feira, 28, ao ser derrotado nos pênaltis pelo Independiente Del Valle. O herói da conquista equatoriana é um personagem conhecido da torcida cearense. Trata-se do zagueiro e lateral-direito Anthony Landázuri, ex- jogador do Fortaleza.

O atleta foi o responsável por cobrar o pênalti decisivo que garantiu o título ao Independiente Del Valle. A partida acabou em 1 a 0, para os rubro-negros, no tempo normal – os equatorianos haviam vencido o duelo de ida por 1 a 0. Nas penalidades, “El Mata Gigantes” – apelido do clube – venceu por 5 a 4, no Maracanã.

O jogador, que começou na base do time equatoriano, jogou no Fortaleza em 2022, mas rescindiu após 20 jogos disputados em passagem sem brilho no Leão. A melhor atuação do atleta no clube do Pici foi justamente contra o Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, quando o Fortaleza venceu pelo placar de 2 a 1. Na ocasião, o atleta acertou 82% dos passes, venceu seis de 11 duelos individuais, além de ter realizado três desarmes e uma interceptação, de acordo com números do SofaScore.

Passagem de Landázuri pelo Fortaleza



Landázuri foi anunciado pelo Tricolor do Pici em dezembro de 2021 e firmou vínculo com a equipe até 31 de dezembro de 2023. O Fortaleza desembolsou R$ 1,1 milhão para adquirir 60% do passe do jogador equatoriano. Em dezembro do ano passado, o Fortaleza anunciou a rescisão do contrato do atleta, que retornou ao Independiente Del Valle.



Ao todo, o atleta disputou 20 partidas com a camisa Tricolor, sendo 16 delas como titular, e não marcou gols ou cedeu assistências. Ele foi campeão do Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, além de ter feito parte da campanha histórica na Copa Libertadores da América.



A última partida disputada por Anthony Landázuri no time de Vojvoda foi no dia 30 de junho, quando o Fortaleza empatou em 1 a 1 com o Estudiantes-ARG, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Desde então, o defensor não entrou em campo nenhuma vez e só esteve entre os relacionados em três oportunidades.



