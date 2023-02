Fortaleza x Náutico ao vivo pela Copa do Nordeste 2023; siga transmissão

Fortaleza e Náutico se enfrentam hoje, 26, às 19 horas, no Estádio Presidente Vargas, em partida antecipada, válida pela sétima rodada da Copa do Nordeste 2023. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

Fortaleza x Náutico ao vivo: ouça via Youtube

Fortaleza x Náutico ao vivo: ouça via Facebook

Confira as escalações de Fortaleza e Náutico

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Dudu, Ceballos, Brítez e Sammuel; Zé Welison, Lucas Crispim e Calebe; Yago Pikachu, Lucero e Romero. Técnico: Vojvoda

Náutico-PE

4-3-3: Bruno Lopes; Diego Ferreira, Anilson, Odivan e Alan Cardoso; Matheus Cocão, Luís Felipe e Nathan Lourenço; Fernando Neto, Jael e Lucas Paraíba. Téc: Pedro Gama

Como Fortaleza e Náutico chegam para o jogo

Por estar em meio a uma sequência de jogos decisivos na temporada, o técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, decidiu usar uma equipe prioritariamente reserva contra o Timbu. Nomes com menos minutagem estão escalados como titulares.

Peças importantes da equipe leonina, o zagueiro Emanuel Brítez e o ala Yago Pikachu cumprem suspensão na Libertadores e, por isso, serão titulares contra o Náutico. Além deles, o meia Lucas Crispim, que retornou de lesão, também inicia a partida.

O Náutico também poupou os titulares, que permaneceram em Recife se preparando para o duelo da primeira fase da Copa do Brasil contra o São Bernardo-SP, na próxima quarta-feira. Nem o treinador Dado Cavalcanti estará à beira do gramado diante do Fortaleza. O foco na partida do torneio nacional visa a cota de R$ 900 mil pela classificação.

