Fortaleza se reapresenta neste sábado com foco no jogo contra o Náutico

Visando o confronto diante do Náutico neste domingo, 26, pela Copa do Nordeste, o elenco do Fortaleza se reapresenta neste sábado, 25, às 18h, no Centro de Excelência Alcides Santos.

De volta à capital cearense, o time tricolor enfrenta o Timbu após duelo contra o Deportivo Maldonado válido pelo jogo de ida da segunda fase preliminar da Libertadores. O Leão desembarcou em terras cearenses na sexta-feira, 24, após cinco dias fora do estado.

Agora, com o foco voltado para o Nordestão, a equipe de Juan Pablo Vojvoda faz seu único treinamento para enfrentar o Náutico no Estádio Presidente Vargas. A tendência é que o técnico argentino escale um time alternativo para o confronto.

A partida também deve marcar a despedida do Tricolor do Pici do PV nesta temporada. A praça esportiva foi utilizada durante os dois primeiros meses de 2023 em decorrência das obras do Castelão.



Crispim próximo de retornar

Depois de ficar duas semanas “de molho”, o meia Lucas Crispim deixou o departamento médico do Fortaleza. O boletim médico divulgado na quinta-feira, 23, pelo clube informou que o jogador já está em transição física. Em breve, ele voltará a ser opção para o técnico Vojvoda.



O clube não informou em quanto tempo o meia terá condições físicas de voltar a jogar, mas Crispim já passa a ser dúvida para o jogo contra o Náutico.



