Fortaleza recebe Náutico no PV pela Copa do Nordeste

Em meio aos duelos contra o Deportivo Maldonado-URU, Leão do Pici enfrenta o Timbu na noite deste domingo, 26, pela 7ª rodada do torneio regional

Depois de estrear pela Libertadores da América com um empate, o Fortaleza volta o foco para o jogo diante do Náutico-PE, em duelo adiantado da 7ª rodada da Copa do Nordeste. As duas equipes se enfrentam neste domingo, 26, às 19 horas, no estádio Presidente Vargas.

O confronto com a equipe pernambucana acontece entre os dois jogos do Tricolor na pré-Libertadores. No jogo de ida, o Leão empatou em 0 a 0 com o Deportivo Maldonado no Uruguai. Portanto, a decisão ficou para a próxima quinta-feira, 2, na Arena Castelão.

Sobre o assunto Crispim inicia transição e fica próximo de voltar a jogar pelo Fortaleza

Fortaleza não perde para o Náutico como mandante há quase 60 anos

Trio venezuelano apita Fortaleza x Maldonado, pela Libertadores

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desta forma, por estar em meio a uma sequência de jogos decisivos na temporada, existe a expectativa do técnico Juan Pablo Vojvoda usar uma equipe prioritariamente reserva contra o Timbu. Nomes que não vêm sendo utilizados com frequência em 2023 podem receber oportunidades.

Peças importantes da equipe leonina, o zagueiro Emanuel Brítez e o ala Yago Pikachu cumprem suspensão na Libertadores e, por isso, serão titulares contra o Náutico. Além deles, existe a expectativa de o meia Lucas Crispim ser relacionado.

O camisa 10 está recuperado de um estiramento no músculo posterior da coxa direita e já cumpre transição física. Crispim se machucou no Clássico-Rei diante do Ceará, no último dia 7, e, desde então, estava entregue ao departamento médico do clube.

A comissão técnica do Fortaleza não terá desfalques por suspensão. As ausências confirmadas são as de Moisés e Pedro Rocha, que estão se recuperando de lesões graves. O primeiro fraturou o 5º metatarso do pé direito e já realizou cirurgia, enquanto o segundo teve ruptura completa do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo.

O Náutico também poupará os titulares, que permaneceram em Recife se preparando para o duelo da primeira fase da Copa do Brasil contra o São Bernardo-SP, na próxima quarta-feira. Nem o treinador Dado Cavalcanti estará à beira do gramado diante do Fortaleza. O foco na partida do torneio nacional visa a cota de R$ 900 mil pela classificação.

Desta forma, Alvirrubro entrará em campo com time 100% alternativo para encarar o Fortaleza. "Nós estamos nos aproximando do jogo mais importante para o Náutico no ano que é o confronto pela Copa do Brasil contra o São Bernardo. Esse jogo já foi discutido e no alinhamento com a direção, presidência e comissão técnica nos estendemos que, por ser o jogo mais importante, precisa ser dado uma atenção especial para a gente fazer um jogo competitivo", explicou Dado em entrevista na manhã de sábado, 25.

Fortaleza x Náutico-PE

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Dudu, Ceballos, Brítez e Lucas Esteves; Zé Welison, Hércules e Sammuel (Calebe); Yago Pikachu, Guilherme (Júnior Santos) e Romero. Técnico: Vojvoda

Náutico-PE

4-3-3: Bruno Lopes; Diego Ferreira, Anilson, Odivan e Alan Cardoso; Matheus Cocão, Luís Felipe e Nathan Lourenço; Régis, Jael e Fernando Neto. Téc: Pedro Gama

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza/CE

Data: 26/2/2023

Horário: 19 horas

Árbitro: Paulo José Souza Mourão-MA

Assistentes: Antônio Adriano de Oliveira-MA e Ivanildo Gonçalves da Silva-MA

Transmissão: Canal Nosso Futebol, OneFootball, Rádio O POVO CBN FM 95.5 e AM 1010, CBN Cariri, Facebook e YouTube do O POVO

Tags