Fortaleza não perde para o Náutico como mandante há quase 60 anos

Válido pela sétima rodada da Copa do Nordeste, o duelo terá início às 19h deste domingo, 26, e será disputado no Estádio Presidente Vargas

Neste domingo, 26, o Fortaleza entra em campo diante do Náutico pela Copa do Nordeste. O duelo, válido pela sétima rodada, terá início às 19h e será disputado no Estádio Presidente Vargas.

Para o confronto, o técnico Juan Pablo Vojvoda deve escalar um time alternativo. A medida deve ser tomada devido ao jogo de volta da segunda fase preliminar da Libertadores. Na quinta-feira, 2, o Leão do Pici recebe o Deportivo Maldonado na Arena Castelão precisando vencer para avançar de fase no torneio continental.

No entanto, a partida contra o clube de Recife também tem sua importância, principalmente histórica. Jogando em terras cearenses, o Fortaleza não é derrotado pelo Timbu há quase seis décadas. O último revés sofrido como mandante ocorreu no dia 13 de outubro de 1965, quando os pernambucanos venceram por 3 a 2 em jogo da Taça Brasil.

De lá para cá, as equipes se enfrentaram onze vezes na capital cearense, sendo sete vitórias tricolores e quatro empates. No retrospecto geral, são 25 jogos, dez triunfos do Fortaleza, oito do Náutico e sete empates. Os números são do site especializado oGol.

O duelo também deve marcar a despedida do Tricolor do Pici do Estádio Presidente Vargas nesta temporada. A praça esportiva foi utilizada durante os dois primeiros meses de 2023 em decorrência das obras do Castelão.



