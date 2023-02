"Fortaleza tem 90% de chance de classificar", diz PVC sobre jogo contra o Maldonado

Em conversa com o Esportes O POVO, o jornalista analisou o duelo de estreia do Tricolor na Libertadores de 2023. PVC vai comentar o jogo pelo Paramount+

O Fortaleza estreia na Copa Libertadores da América 2023 nesta quinta-feira, 23, jogando no Uruguai contra o Deportivo Maldonado. Os tricolores que não foram ao Estádio Domingo Burgeño, na cidade de Maldonado, poderão acompanhar a partida com imagens, de forma exclusiva, no Paramount+ (serviço de streaming).

A transmissão terá narração de Nivaldo Prieto e comentários do jornalista Paulo Vinícius Coelho, que conversou com o Esportes O POVO sobre o primeiro desafio do Tricolor do Pici nesta segunda participação consecutiva na Libertadores. PVC vê boas chances de avanço por parte do Fortaleza e acredita que a pedra no caminho do Leão pode estar mesmo na fase seguinte.

"O problema para o Fortaleza, na verdade, é pegar o Cerro Porteño-PAR na terceira fase, porque é um time tradicionalíssimo. Nunca foi vencedor, mas é um time muito forte. Então o caminho do Tricolor não é simples por causa do Cerro Porteño, mas passar pelo Maldonado é acessível. Acho que o Fortaleza tem 90% de chance de classificar", afirmou o jornalista.

Na fase 2 do torneio, o time que for eliminado dá adeus às competições da Conmebol em 2023, mas quem avançar garante, no mínimo, participação na fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Cerro Porteño-PAR, citado acima, venceu o primeiro jogo contra o Curicó Unido-CHI, por 1 a 0, e está a um empate da classificação. Apesar do quesito tradição, o jornalista enxerga o Fortaleza com um conjunto mais forte.

PVC vê favoritismo no Leão contra o Maldonado tanto pelo elenco que o time montou quanto pela experiência adquirida na Libertadores do ano passado. O comentarista do Paramount+ destacou que o orçamento do Fortaleza é de R$ 208 milhões, patamar que apenas o Bahia havia conseguido entre os times do Nordeste, no ano de 2019; e isso ajudou a reforçar o time.

"Tem o Lucas Esteves, que fez parte da campanha do Palmeiras de 2020. Tem o João Ricardo, que é um goleiro que teve experiência em Copa Sul-Americana. Pochettino, Calebe, Lucero, que jogou pelo Colo-Colo contra o Fortaleza ano passado. Tem o Guilherme, que jogou a Libertadores de 2017 pelo Botafogo, indo longe", apontou.

Somado a um elenco mais robusto, o Tricolor conta com outro ponto alto, na avaliação de PVC, que é a manutenção do trabalho do técnico Juan Pablo Vojvoda. "Ele tem conhecimento do elenco. Sabe que pode escalar o Dudu como ala porque tem o Tinga como terceiro zagueiro. Ou ele pode escalar linha de quatro e deixar o Dudu na linha do meio de campo ou na linha defensiva, porque ele conhece a característica do Dudu e conhece, principalmente, a característica do elenco. Ele sabe o que o elenco ofereceu pra ele nos últimos anos, esse é o ponto fundamental. A continuidade de trabalho dá uma segurança para o treinador [...] O conhecimento do elenco te faz entender o que é possível fazer com os jogadores que estão à disposição. Os que já estavam e os que chegaram", analisou.

Quanto à imagem do Tricolor do Pici para a América do Sul atualmente, PVC recorda o jogo do clube contra o River Plate, em casa, para ilustrar. "A imagem do (Marcelo) Gallardo olhando para o Castelão ano passado demonstra que existe um respeito internacional quando aparece o nome do Fortaleza", disse.

Transmissão no Paramount+

Para a exibição exclusiva de Deportivo Maldonado e Fortaleza, Paulo Vinícius Coelho promete algo que é uma marca na carreira dele. “A grande diferença da transmissão vai ser informação. Preciso te informar sobre coisas que você não sabe sobre o seu clube e eu preciso saber tudo aquilo que você sabe sobre o seu clube. Você nunca vai achar, no Paramount+, que a gente não está preparado para fazer um jogo", garante.

Ao todo, o serviço de streaming vai mostrar 154 jogos das Copas Libertadores e Sul-Americana, fará grandes jogos in loco e promete equipe no estádio pelo menos uma vez por semana. PVC, inclusive, avisou que estará no Castelão para o jogo da volta, dia 2 de março.

Sobre as transmissões de futebol via internet, o jornalista define como a possibilidade de você levar o seu clube do coração para qualquer lugar. "Antigamente a gente saía do trabalho e ia para casa para ver nossa paixão, que é o futebol. E hoje você leva sua paixão, seu clube, para onde você for. Ainda com a diferença em relação ao passado, quando você pegava o carro e entrava no túnel, o sinal desaparecia, mas o do streaming não desaparece. Você continua vendo o jogo embaixo do túnel. Se o trânsito parar, você fica vendo a partida, porque o sinal continua ali", concluiu.



O Paramount+ (paramountplus.com/br) custa R$ 19,90 por mês, com sete dias grátis de teste a partir do momento da assinatura.



