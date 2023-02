Almejando a fase de grupos, Fortaleza estreia na Libertadores contra o Maldonado

Precisando enfrentar a etapa preliminar para chegar à fase de grupos, o Tricolor terá o primeiro desafio no Uruguai contra o atual terceiro colocado da liga nacional do país. Primeiro duelo entre as equipes acontece nesta quinta-feira, 23, às 21 horas, no estádio Domingo Burgueño Miguel

A espera acabou. Em solo uruguaio desde a última terça-feira, o Fortaleza terá, diante do Deportivo Maldonado, o início de uma nova história na Copa Libertadores. Confronto mais importante para ambas equipes neste início de ano, o duelo acontece às 21 horas desta quinta, 23, no estádio Domingo Burgueño Miguel, pelo primeiro jogo da segunda fase preliminar do certame continental.

Após estrear na Libertadores com uma campanha histórica e surpreendente na última temporada, onde avançou até às oitavas de final, o Tricolor do Pici chega para sua segunda participação no torneio precisando encarar um novo contexto. Desta vez, a equipe cearense, oitava colocada no Brasileirão de 2022, terá de superar duas etapas preliminares da competição — sendo a primeira contra o Maldonado — para chegar à fase de grupos, principal objetivo do clube no momento.

Sobre o assunto "Fortaleza tem 90% de chance de classificar", diz PVC sobre jogo contra o Maldonado

Guilherme comemora estreia pelo Fortaleza e projeta disputa da Libertadores

Técnico do Deportivo Maldonado avalia Fortaleza e diz: "Sabemos da dificuldade do jogo"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como forma de preparação para o embate, o treinador Vojvoda encarou os primeiros jogos do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste como uma espécie de pré-temporada. Ao todo, o comandante argentino, que promoveu diversos testes e alterações na equipe, utilizou 29 jogadores do plantel ao longo das 10 partidas que o Leão fez em 2023 — pelo qual soma oito vitórias e duas derrotas. Thiago Galhardo, com seis gols e uma assistência, é o principal destaque.

Rival do Fortaleza, o Deportivo Maldonado jogará uma edição da Libertadores pela primeira vez desde que foi fundado, em 1928. O Verdirrojo conseguiu vaga na competição após boa campanha no Campeonato Uruguaio de 2022, quando foi terceiro colocado, ficando atrás apenas do Nacional e do Liverpool.

No elenco, a predominância é de jogadores uruguaios, com o experiente atacante Enzo Borges, autor de 10 gols em 31 jogos na última temporada, entre os principais destaques do time. Diferente do Fortaleza, o Deportivo fez somente três jogos oficiais neste ano, todas pelo Apertura do Campeonato Uruguaio, com uma vitória e dois empates.

Desfalques de Fortaleza e Deportivo Maldonado

Para o confronto, Vojvoda tem uma lista considerável de ausências. Os atacantes Pedro Rocha e Moisés, além do meio-campista Lucas Crispim, estão entregues ao departamento médico do clube e seguiram na capital cearense. Já Yago Pikachu e Brítez terão que cumprir suspensão pelas expulsões que sofreram em torneios da Conmebol em 2022 — o ala pelo Tricolor nas oitavas da Libertadores, enquanto o zagueiro pelo Unión Santa Fé-ARG, na mesma fase, mas pela Sul-Americana.

O Deportivo Maldonado também conta com um desfalque de peso. Trata-se de Maximiliano Cantera, responsável por 11 gols em 33 jogos pelo Verdirrojo em 2022, que vive a mesma situação de Yago Pikachu e Brítez. O Uruguaio, em 2021, foi expulso como jogador do Nacional, pela Copa Sul-Americana, e não cumpriu a suspensão desde então. Diante do Fortaleza, portanto, o meia fica fora.

Deportivo Maldonado x Fortaleza

Fortaleza

4-4-2: Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Caio Alexandre, Hércules e Tomás Pochettino; Romarinho (Lucero) e Thiago Galhardo. Técnico: Vojvoda

Deportivo Maldonado

4-4-2: Guillermo Reyes; Cotugno, Cayetano, Martín Ferreira e Alfaro; Nicolás Queiróz, Piriz, Darias e Toledo; Tomás Fernandez e Spinelli (Enzo Borges). Técnico: Fabián Coito

Local: Domingo Burgueño Miguel, em Maldonado, Uruguai

Data e horário: quinta-feira, 23, às 21 horas (horário de Brasília)

Árbitro: Carlos Betancur (COL)

Assistentes: Wilmar Navarro (COL) e Sebástian Vela (COL)

VAR: John Perdomo (COL)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, Youtube O POVO, Facebook O POVO e Paramount+ (serviço de streaming)