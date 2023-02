Fortaleza inicia viagem para o Uruguai, com 24 jogadores relacionados; veja nomes

Os jogadores realizaram um treino no centro de excelência Alcides Santos pela manhã, antes do embarque e somente às 14h15 chegaram ao aeroporto de Fortaleza para seguir viagem

Dentro da logística traçada para ir ao Uruguai, para enfrentar o Deportivo Maldonado, pela Copa Libertadores da América, a delegação do Fortaleza seguiu para São Paulo na tarde desta segunda-feira, 20. A lista de relacionados contou com 24 jogadores. O grupo dorme na capital paulista e segue para Montevidéu na tarde terça, 21.

Os jogadores realizaram um treino no centro de excelência Alcides Santos pela manhã, antes do embarque e somente às 14h15 chegaram ao aeroporto de Fortaleza para seguir viagem. Ficaram de fora os três jogadores que estão sob os cuidados do departamento médico, Moisés, Pedro Rocha e Lucas Crispim, além dos dois que não podem atuar porque têm penas a cumprir, que são Pikachu e Brítez.

Praticamente todo o restante do elenco viajou. Alguns torcedores estiveram presentes no aeroporto e fizeram fotos com os atletas. Um dos mais assediados foi Thiago Galhardo , artilheiro do Tricolor na temporada. O técnico Juan Pablo Vojvoda também foi muito para pelos tricolores que foram acompanhar o embarque.

Na manhã desta terça, o time treina no CT do Corinthians, e somente à tarde, por volta das 15h30min, seguirá em voo fretado para Montevidéu.

Veja abaixo a lista de relacionados do Fortaleza:

Goleiros - Fernando Miguel, João Ricardo, Kennedy

Laterais - Tinga, Dudu, Bruno Pacheco, Lucas Esteves

Zagueiros - Benevenuto, Titi, Ceballos, Habraão

Volantes - Sasha, Caio Alexandre, Calebe, Hércules, Zé Welison

Meias - Pochettino, Sammuel

Atacantes - Lucero, Romero, Júnior Santos, Romarinho, Guilherme, Galhardo

