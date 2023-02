Maior contratação do Fortaleza, Calebe exalta o clube e diz: "Vou dar esse retorno"

O escrete vermelho-azul-e-branco adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta, que estava no Atlético-MG, por R$ 6 milhões

Maior aquisição da história do Fortaleza, Calebe foi apresentado nesta quinta-feira, 16. Em entrevista coletiva, o meia exaltou o projeto do clube e afirmou que vai proporcionar retorno ao investimento feito pelo Leão para contratá-lo. O jogador de 22 anos também revelou ansiedade para estrear com a camisa tricolor.

“O projeto do clube é muito bom. Creio que eu posso evoluir junto com toda a equipe e espero dar o máximo. São poucos dias que eu estou aqui, mas pelo o que eu já vi é um clube família e que valoriza isso e meus pais já adoraram muito e eu também. Estou muito motivado e espero muito estrear logo e dar meu melhor para ajudar o clube”, destacou.

O escrete vermelho-azul-e-branco adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta por R$ 6 milhões. O montante será pago em quatro parcelas semestrais ao Atlético-MG.

“Eu fico feliz de estar aqui. É um grande investimento, eu sei. Tenho um longo trabalho pela frente e pode ter certeza que eu vou dar esse retorno. É um objetivo meu junto com meus familiares que a gente sabe do peso que tem esse investimento. Quando eu tive uma conversa com o Vojvoda, ele falou das minhas características, sobre o que eu sei fazer em campo, aquilo que eu tenho que melhorar. Eu vim com um projeto do clube. O clube está crescendo muito e me vejo encaixando nesse projeto de poder evoluir junto com todos os meus companheiros e crescer mais ainda com o Fortaleza, que é o meu objetivo junto com os meus familiares”, ressaltou.

Calebe também disse que espera estrear em breve pelo Fortaleza. O jogador também comentou sobre a possibilidade de atuar pelo lado esquerdo do ataque em razão das lesões de Moisés e Pedro Rocha. “A gente fica um pouco ansioso para estrear com a camisa do Fortaleza, mas a gente sabe que tudo tem o tempo certo. Se o professor precisar que eu jogue por ali (ponta esquerda) vou estar disposto para fazer o melhor. Espero logo, logo estrear e poder dar o máximo e ajudar a equipe”, frisou.

Próximo desafio

Três dias após vencer o Bahia, fora de casa, o Fortaleza volta a jogar pela Copa do Nordeste na noite desta sexta-feira, 17, a partir das 21 horas. O adversário da vez é o CSA-AL e a partida deve marcar a despedida do Leão do estádio Presidente Vargas como mandante, já que a Arena Castelão deve ser entregue em dez dias.



