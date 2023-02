Fortaleza x CSA ao vivo pela Copa do Nordeste 2023; siga transmissão

Fortaleza e CSA se enfrentam hoje, 17, às 21 horas, no estádio Presidente Vargas (CE), em partida válida pela quarta rodada da Copa do Nordeste 2023. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

Três dias após conquistar uma vitória maiúscula contra o Bahia, fora de casa, o Fortaleza volta a jogar pela Copa do Nordeste na noite desta sexta-feira, 17, a partir das 21 horas. O adversário da vez é o CSA-AL e a partida deve marcar a despedida do Leão do estádio Presidente Vargas (como mandante), já que a Arena Castelão deve ser entregue em dez dias. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Fortaleza x CSA ao vivo: ouça via Youtube

Fortaleza x CSA ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Fortaleza e CSA

Fortaleza

João Ricardo; Dudu, Brítez, Ceballos, Lucas Estaves;Zé Welison, Caio Alexandre, Pikachu, Calebe; Lucero, Silvio Romero. Téc: Vojvoda

CSA

Dalberson; Celsinho, Paulo Cesar, Xandão, Pará; William Oliveira, Bruno Matias, Tomás Bastos; Geovane, Kaio, João Felipe. Téc: Bebeto Moraes

Como Fortaleza e CSA chegam para o jogo

Como só retornou de Salvador na quarta-feira, 15, à tarde, o Fortaleza fez apenas um treino de preparação para encarar o CSA, por isso a formação inicial deve sofrer mudanças em relação ao jogo anterior. Estão de fora, além de Moisés e Crispim, que já estavam no departamento médico, o atacante Pedro Rocha, diagnosticado com um rompimento completo do ligamento cruzado anterior (LCA), associado a uma lesão no menisco.



Os alagoanos tiveram uma sequência de vitórias interrompida pelo Ferroviário, que empatou no estádio Rei Pelé com o time marujo na rodada passada, mas não perdem há quatro duelos.Assim como o Fortaleza, o CSA tem desfalques. O lateral-direito Everton Silva tomou o terceiro cartão amarelo e está suspenso, enquanto os atacantes Robinho e Thiaguinho estão sob os cuidados do departamento médico.

Pelo Fortaleza, o meia Calebe tem nova chance de estrear. Ele até esteve em Salvador, mas não ganhou oportunidade. Atletas como Dudu, Sammuel e Júnior Santos, que ficaram fora do jogo contra o Bahia, devem ganhar oportunidade no time que começa a partida. (Com Brenno Rebouças)



