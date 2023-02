Bahia x Fortaleza ao vivo pela Copa do Nordeste 2023; siga transmissão

Bahia e Fortaleza se enfrentam hoje, 14, às 21h30min, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela terceira rodada da Copa do Nordeste 2023. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Bahia x Fortaleza ao vivo: ouça via Youtube

Como Bahia e Fortaleza chegam para o jogo

A Série A do Brasileiro começa apenas em abril, mas o Fortaleza terá a primeira experiência contra um time da elite nacional nesta temporada hoje à noite, na Fonte Nova, a partir das 21h30min. Pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, o Tricolor do Pici vai encarar o Bahia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo já seria interessante pelo nível das equipes e por se tratar de um clássico nordestino, mas ganha uma carga extra de responsabilidade para o Leão, que busca reabilitação. O Fortaleza vem de duas derrotas consecutivas, sendo uma delas um Clássico-Rei. Voltar a vencer é necessário, mas a missão não é simples, até mesmo porque o time baiano ainda não perdeu como mandante em 2023.

A forte presença da torcida local também pode ser um complicador. Mais de 30 mil torcedores do Bahia estão garantidos na Fonte Nova. O atacante Thiago Galhardo, do Fortaleza, até comentou sobre o fator arquibancada. “Tenho certeza que eles vão lotar o estádio e nós temos que saber jogar o jogo. Em uma partida dessas você tem que segurar os 15 ou 20 primeiros minutos, que é o ímpeto da torcida. Depois, sim, começa a igualar fisicamente e tecnicamente”, disse.

Em termos de desfalques, o técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com três peças. Moisés, que cumpre protocolo pós-operatório, Lucas Crispim, com lesão muscular na coxa esquerda, e também Lucas Esteves, que não viajou com a delegação. Sobre este último, porém, não se sabe se está contundido ou se não foi relacionado por opção da comissão técnica.

O Bahia, diferentemente do Fortaleza, jogou no fim de semana, mas não sofrerá com desgaste de jogadores. Já garantido na liderança do Estadual, o Esquadrão foi a campo no sábado, 11, com um time quase todo composto pelo sub-20 e alguns poucos reservas da equipe profissional. Nem mesmo o treinador português Renato Paiva ficou na borda do gramado contra o Doce Mel-BA.

Tags