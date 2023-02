Fortaleza leva vantagem em retrospecto sobre o ABC; confira os números

Adversários pela Copa do Nordeste, as equipes voltarão a se enfrentar no Frasqueirão, em Natal, após mais de seis anos

Adversários neste sábado, 4, pela Copa do Nordeste, Fortaleza e ABC possuem retrospecto equilibrado, mas com vantagem para o Tricolor do Pici. Ao todo, as equipes já se enfrentaram 32 vezes.



Neste histórico de confrontos, o Leão conquistou 13 vitórias, enquanto o Alvinegro potiguar venceu nove vezes. Além disso, aconteceram 10 empates. A maioria dos embates foram válidos pela Série B, com 11 no total.



A partida de sábado marca o reencontro dos times em Natal, já que o último duelo no Frasqueirão aconteceu em 2016, pela Série C do Campeonato Brasileiro — ou seja, há mais de seis anos. Naquela ocasião, o time potiguar venceu o escrete vermelho-azul-e-branco por 2 a 1.



O ABC, inclusive, vem de um ótimo momento atuando como mandante. Na última quarta-feira, o Alvinegro goleou o Globo por 6 a 0, pelo Campeonato Potiguar, resultado que fez o clube alcançar a marca de 20 jogos de invencibilidade atuando no Frasqueirão. O Fortaleza também chega para o duelo após um placar elástico: 6 a 1 sobre o Atlético-CE.



Últimos cinco jogos entre Fortaleza e ABC:



Fortaleza 1 x 0 ABC - Copa do Nordeste 2019

ABC 2 x 1 Fortaleza - Série C 2016

Fortaleza 0 x 1 ABC - Série C 2016

Fortaleza 1 x 1 ABC - Copa do Nordeste 2010

Fortaleza 3 x 3 ABC - Série B 2009