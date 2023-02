Vojvoda avalia estreia de Lucero e diz: "Pode jogar com todos atacantes"

O treinador do Leão do Pici enfatizou que o centroavante argentino, por toda versatilidade que possui no setor ofensivo, pode atuar ao lado de diferentes jogadores, incluindo Thiago Galhardo e Silvio Romero

A goleada por 6 a 1 do Fortaleza sobre o Atlético-CE garantiu não só a classificação antecipada do Leão à semifinal do Campeonato Cearense, como também representou a estreia do argentino Lucero com a camisa vermelho-azul-e-branco.

Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico Vojvoda avaliou a partida do centroavante, ressaltou sua versatilidade para desempenhar diferentes funções no setor ofensivo e enfatizou que o jogador pode, sim, atuar em conjunto ao lado de qualquer um dos atacantes do elenco, incluindo Thiago Galhardo e Romero.

Sobre o assunto Fortaleza confirma classificação à semifinal do Cearense; entenda os cenários

Pochettino celebra goleada do Fortaleza em dia de aniversário

Fortaleza goleia Atlético-CE e garante vaga na semifinal do Campeonato Cearense

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Foi a primeira vez que ele esteve habilitado. É um jogador que nós conhecemos e que vai ajudar. Ele nos dá uma variante a mais no ataque, é um camisa nove que pode flutuar. Ele pode jogar com todos os nossos atacantes. Pode jogar com dois camisas nove, jogar com Romero neste caso, com Galhardo ou Romarinho, assim como ser o único camisa nove. O importante é essa versatilidade para encontrar, em determinada partida, o que necessitamos”, comentou.

Primeiros testes

Vojvoda, inclusive, fez diversos testes na equipe ao longo do segundo tempo utilizando Lucero como pilar. Na primeira movimentação do treinador, recuou Galhardo para desempenhar a função de Pochettino, enquanto Lucero assumiu a posição de referência na área. Posteriormente, trocou Galhardo por Romero, utilizando assim dois centroavantes.