Thiago Galhardo se isola na artilharia do Fortaleza na temporada de 2023

O atacante Thiago Galhardo foi um dos destaques do Fortaleza na vitória por 6 a 1 sobre o Atlético-CE na noite desta quarta-feira, 1º de fevereiro, no Estádio Presidente Vargas. O atleta marcou dois gols e, com isso, assumiu a ponta da artilharia do clube na temporada de forma isolada.

Antes da partida diante da Águia da Precabura, válida pela quarta rodada do Campeonato Cearense, o Fortaleza havia marcado oito vezes em 2023 com oito atletas diferentes, sendo um deles Thiago Galhardo. Portanto, o camisa 91 foi o primeiro a estufar as redes mais de uma vez no ano ao marcar os dois primeiros gols da goleada. Em consequência disso, ele se isolou na artilharia com três tentos.



O volante Hércules e o centroavante Silvio Romero também deixaram a bola no fundo das redes pela segunda vez na temporada no jogo desta quarta-feira. Por isso, a dupla vem logo atrás de Galhardo na lista de artilheiros do escrete do Pici.

Caio Alexandre e Lucas Crispim marcaram o primeiro gol em 2023 contra o Atlético-CE. Além deles, outros cinco atletas tem um tento no ano: Titi, Sammuel, Yago Pikachu, Tomás Pochettino e Pedro Rocha.

Veja a lista de artilheiros do Fortaleza em 2023

Thiago Galhardo: 3 gols Silvio Romero e Hércules: 2 gols Caio Alexandre, Lucas Crispim, Titi, Sammuel, Yago Pikachu, Tomás Pochettino e Pedro Rocha: 1 gol



