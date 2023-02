Fortaleza x Atlético-CE ao vivo pelo Campeonato Cearense 2023; siga transmissão

Fortaleza e Atlético-CE se enfrentam hoje, 01°, às 20h45min, no estádio Presidente Vargas (CE), em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Cearense 2023. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

O Fortaleza recebe o Atlético-CE nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, às 20h45min, no Estádio Presidente Vargas, pela quarta rodada do estadual. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Escalações de Fortaleza e Atlético-CE

Fortaleza

4-3-3: Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Ceballos e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Pochettino e Yago Pikachu; Thiago Galhardo e Pedro Rocha. Téc: Vojvoda

Atlético-CE

4-3-3: Frank; Diego, Matheus Goveia, Nanim Cearense e Digão; Domingos, Lucas M. Elanardo; Raí, Ari e Davi Torres. Técnico: Michel Lima

Como Fortaleza e Atlético-CE chegam para o jogo

Seguindo o planejamento adotado pelo escrete vermelho-azul-e-branco neste começo de temporada, é provável que Vojvoda continue fazendo mudanças nos titulares para enfrentar o Atlético-CE. Além disso, o clube ainda tem situação confortável na tabela de classificação, já que está matematicamente classificado para a próxima fase do Cearense. O Leão é líder do grupo B, com nove pontos, e busca confirmar a posição para ir direto às semifinais.

Quem também tem situação confortável dentro do campeonato é o Atlético-CE. A equipe comandada por Michel Lima está na segunda colocação do grupo A, com sete pontos somados, atrás apenas do Ceará. A Águia, assim como o adversário Fortaleza, está classificado com antecedência para a segunda fase e luta pela liderança de sua chave.

Para o duelo diante do Tricolor do Pici, o Atlético-CE não possui desfalques por suspensão ou lesões. O volante Geilson, destaque nas divisões inferiores do Fortaleza nas últimas temporadas, não possui mais contrato com o clube leonino e está liberado para entrar em campo nesta quarta-feira.



