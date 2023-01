Regularizado, Lucero é relacionado e deve estrear pelo Fortaleza contra Atlético-CE

O Fortaleza terá uma cara nova no grupo para a partida diante do Atlético-CE, nesta quarta-feira, 1º, às 20h45min, no PV, pela quarta rodada do Campeonato Cearense: o atacante argentino Juan Martín Lucero, regularizado nesta terça-feira, 31, foi relacionado para o jogo e deve enfim estrear, apurou o Esportes O POVO.

O camisa 9 foi anunciado pelo Tricolor no último dia 13, mesmo dia em que iniciou os trabalhos no clube. Desde então, em meio à espera pela definição da parte burocrática para ser registrado, treinava com o restante do elenco e compareceu aos jogos da equipe no Presidente Vargas.

Depois de a Fifa dar o sinal verde para a transferência, o nome de Lucero apareceu na manhã desta terça no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O elenco do Leão fez atividade no período da tarde, no Pici, e o atacante já constou entre os relacionados para o próximo compromisso.

A expectativa agora fica por conta dos planos do técnico Juan Pablo Vojvoda para a utilização do argentino diante da Águia da Precabura. Caso não seja escalado como titular, Lucero deverá ganhar oportunidade no decorrer da partida.

A novela Lucero

O imbróglio entre Lucero, Colo-Colo e Fortaleza durou dias, sobretudo por um entrave colocado pelo clube chileno em relação ao contrato do centroavante. A alegação do presidente do Cacique, Alfredo Stöhwing, era de que o vínculo com o atacante, que iria até o final de 2025, não tinha multa rescisória. O staff do jogador, por sua vez, entendia que havia.

A divulgação oficial da contratação, o Fortaleza comunicou que adquiriu 100% dos direitos econômicos do atleta, com contrato até o fim de 2025. Na época do anúncio feito pelo Tricolor, o presidente do Colo-Colo afirmou em entrevista coletiva que não desistiria do caso.

Segundo o portal "En Cancha", a decisão da Fifa favorável ao Fortaleza não deve fazer a cúpula do Colo-Colo desistir do caso. Os dirigentes chilenos, inclusive, não descartam insistir no processo ao longo dos próximos anos.

