Com possível estreia de Lucero, Fortaleza recebe Atlético-CE pelo Cearense

Regularizado na terça-feira, 31, atacante é novidade entre os relacionados do Leão para encarar a Águia da Precabura, pela quarta rodada do Campeonato Cearense

O Fortaleza terá uma novidade entre a lista de atletas relacionados para o próximo desafio no Campeonato Cearense. Trata-se do atacante Juan Martín Lucero, que já está liberado para entrar em campo. O Leão do Pici recebe o Atlético-CE nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, às 20h45min, no Estádio Presidente Vargas, pela quarta rodada do estadual.

Anunciado como reforço do Tricolor no dia 13 de janeiro, Lucero foi regularizado junto ao BID da CBF apenas nesta terça-feira, 31. A demora se deu por um imbróglio com o Colo-Colo-CHI, ex-clube do atleta, que acionou a Fifa alegando violação de contrato. A entidade, entretanto, entendeu que a transação ocorreu dentro da legalidade e deu aval ao Fortaleza.

Portanto, com a regularização do atacante argentino, o técnico Juan Pablo Vojvoda tem quase todo o elenco à disposição para o jogo diante do Atlético-CE. As únicas exceções, até o momento, devem ser o atacante Moisés e o goleiro João Ricardo. O primeiro se recupera de uma cirurgia após fratura do 5º metatarso do pé direito, enquanto o camisa 1 ficou de fora do último jogo devido uma lesão no adutor da coxa direita.

Seguindo o planejamento adotado pelo escrete vermelho-azul-e-branco neste começo de temporada, é provável que Vojvoda continue fazendo mudanças nos titulares para enfrentar o Atlético-CE. Além disso, o clube ainda tem situação confortável na tabela de classificação, já que está matematicamente classificado para a próxima fase do Cearense. O Leão é líder do grupo B, com nove pontos, e busca confirmar a posição para ir direto às semifinais.

Quem também tem situação confortável dentro do campeonato é o Atlético-CE. A equipe comandada por Michel Lima está na segunda colocação do grupo A, com sete pontos somados, atrás apenas do Ceará. A Águia, assim como o adversário Fortaleza, está classificado com antecedência para a segunda fase e luta pela liderança de sua chave.

Para o duelo diante do Tricolor do Pici, o Atlético-CE não possui desfalques por suspensão ou lesões. O volante Geilson, destaque nas divisões inferiores do Fortaleza nas últimas temporadas, não possui mais contrato com o clube leonino e está liberado para entrar em campo nesta quarta-feira.

Luiz César Magalhães está escalado como juiz principal da partida. Seus auxiliares são Nailton Sousa de Oliveira e Camila Ferreira de Sousa. O quarto árbitro é Renato Pinheiro. A transmissão do confronto fica por conta da DAZN, via streaming, e o Nosso Futebol, canal de pay-per-view.

Fortaleza x Atlético-CE

Fortaleza

4-3-3: Fernando Miguel; Dudu, Brítez, Benevenuto e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Zé Welison e Pochettino; Romarinho, Lucero e Thiago Galhardo. Téc: Vojvoda

Atlético-CE

4-3-3: Frank; Diego, Matheus Goveia, Nanim Cearense e Digão; Geilson, Matheus Sorriso e Elanardo; Siloé, Ari e Davi Torres. Técnico: Michel Lima

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza/CE

Data: 1º/02/2023

Horário: 20h45min

Árbitro: César Magalhães

Assistentes: Nailton Oliveira e Camila Ferreira de Sousa

Transmissão: Canal Nosso Futebol, DAZN, Rádio O POVO CBN FM 95.5 e AM 1010, CBN Cariri, Facebook e YouTube do O POVO

