Fortaleza encara o Barbalha no Romeirão pelo Cearense para manter a boa fase na temporada

Depois de quatro apresentações com vitória diante da torcida, o Fortaleza faz, na tarde deste domingo, 29, a primeira partida como visitante na temporada 2023. O Tricolor encara o Barbalha, a partir das 17 horas, na Arena Romeirão.

"Jogamos quatro jogos em casa com muita gente, muita energia, mas fora sabemos que não vai acontecer o mesmo, então temos que jogar com o mesmo compromisso, mesma seriedade, e essa motivação que temos em casa, precisamos carregar para fora. Precisamos também encontrar soluções nos próximos jogos, o campo vai estar bom e isso é um fator importante", comentou o técnico Juan Pablo Vojvoda.

Em Juazeiro do Norte desde a manhã de ontem, o elenco leonino treinou no CT do Icasa. Mais uma vez, o técnico Juan Pablo Vojvoda deve mexer bastante na equipe que vai começar a partida e, se quiser, pode promover a estreia do atacante Júnior Santos, que foi regularizado na sexta-feira, 27.

A lista de jogadores com as quais o técnico argentino não poderá contar, no entanto, aumentou. Além de Moisés, que se recupera de uma cirurgia no pé direito e Lucero, que segue aguardando regularização, o zagueiro Emanuel Brítez sofreu uma concussão no jogo de quinta-feira, 26, contra o Sergipe, e cumpre protocolo de retorno, por isso está fora. O meia Lucas Crispim estava em transição e é dúvida.

O Barbalha vive um momento exatamente oposto ao Fortaleza, tendo perdido as duas partidas iniciais, para Ferroviário e Maracanã. Como a primeira fase é curta, com apenas cinco partidas, os jogadores da Raposa dos Verdes Canaviais sabem que não pontuar na até a terceira rodada pode significar uma ida ao quadrangular de descenso, portanto veem o jogo como crucial para as pretensões do clube.

O técnico Roni Araújo deverá fazer apenas uma mudança em relação ao time que iniciou a partida anterior. O zagueiro Charles vai deixar o time titular e Anderson Cachorrão deve ocupar a vaga. Com isso, Popó passa a atuar como volante.

Histórico do confronto

Será apenas o terceiro jogo entre Fortaleza e Barbalha na história. Nas duas vezes que se encontraram anteriormente, o Leão saiu de campo vencedor, com placares folgados (3 a 1 e 4 a 2). O time caririense, inclusive, já sofreu cinco gols em dois jogos, sendo a segunda pior defesa do Estadual. Além disso, o ataque da Raposa passou em branco nas duas partidas que fez. O Fortaleza ainda não sofreu gols, mas também está econômico na artilharia, tendo marcado apenas três tentos.

Ficha técnica

Barbalha

4-4-2: Lyon; Eduardo, Rogério, Anderson Cachorrão, Dudu; Popó, João Neto, Renatinho, Dalvan; Romário, Zé Preto. Téc: Roni Araújo

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga , Brayan Ceballos, Titi, Lucas Esteves; Caio Alexandre, Ronald, Sammuel; Júnior Santos, Pedro Rocha, Silvio Romero. Téc: Vojvoda

Detalhes: Local: Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte-CE

Data: 29/1/2023

Horário: 17 horas

Árbitro: Dênis Garcês

Assistentes: Anderson Rodrigues e Wellington Furtado

Transmissão: Canal Nosso Futebol, DAZN (streaming), Rádio O POVO CBN FM 95.5 e AM 1010, Facebook e YouTube do OPOVO (áudio)

