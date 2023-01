Escalação: como Barbalha e Fortaleza vão a campo pelo Campeonato Cearense

Repórter do caderno de Esportes

Barbalha e Fortaleza se enfrentam hoje, domingo, 29 de janeiro (29/01), pela terceira rodada do Campeonato Cearense 2023. A partida será disputada no Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE), às 17 horas (horário de Brasília). Confira abaixo escalação confirmada de cada equipe:

ESCALAÇÕES

Barbalha

4-4-2: Lyon; Eduardo, Chales, Rogério, Dudu; João Neto, Anderson Cachorrão, Bidu; Romário, Paulo Henrique e Jordan. Téc: Roni Araújo

Fortaleza

4-3-3: Fernando Miguel; Tinga , Titi, Habrão, Lucas Esteves; Caio Alexandre, Ronald, Hércules, Sammuel; Pedro Rocha, Silvio Romero. Téc: Vojvoda



