Com Vojvoda, Fortaleza está invicto no Campeonato Cearense e na Copa do Nordeste

O Fortaleza ainda não perdeu em jogos do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste sob o comando de Vojvoda. O argentino, que chegou em maio de 2021 ao Pici, disputou 26 jogos somando as duas competições, sendo 13 de cada, e até o momento está invicto. Ele tentará manter a invencibilidade nesta quinta-feira, 26, contra o Sergipe-SE, às 20 horas, no Presidente Vargas.

Ao todo, são 19 vitórias, sendo 11 pelo Estadual e oito pelo Nordestão, além de sete empates, o que representa um aproveitamento de 82,05%.

Fortaleza e Vojvoda

O feito trouxe bons resultados para o clube. Com o técnico, o Fortaleza levantou duas vezes a taça do Cearense e também ergueu a orelhuda. O Leão espera manter o bom retrospecto do treinador nas competições para conquistar o pentacampeonato estadual inédito e o tri do Nordeste.

Após o confronto diante do Sergipe, o próximo compromisso do Fortaleza será pelo Campeonato Cearense, no domingo, 29, às 17 horas, contra o Pacajus, no Romeirão.

