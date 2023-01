Fortaleza estreia na Copa do Nordeste contra o Campinense

Leão do Pici recebe a Raposa no Estádio Presidente Vargas pela primeira rodada do Nordestão. A bola rola às 17h30min, deste sábado, 21

Depois de disputar duas rodadas pelo Campeonato Cearense, o Fortaleza vira a chave e muda o foco para a Copa do Nordeste. Neste sábado, 20, o Leão do Pici estreia na competição regional contra o Campinense-PB, no Estádio Presidente Vargas. A bola rola a partir das 17h30min.

Contra a equipe paraibana, o escrete vermelho-azul-e-branco espera manter o 100% de aproveitamento na temporada. Até aqui, os comandados de Juan Pablo Vojvoda venceram o Iguatu por 2 a 0 e, na sequência, o Caucaia pelo placar mínimo. Ambos os jogos foram válidos pelo estadual.

O duelo diante do Campinense, além de marcar o início da caminhada do Fortaleza no Nordestão, marcará também a estreia do novo uniforme do clube. Na sexta-feira, o Tricolor divulgou imagens da camisa “Ventos do Nordeste”, que será utilizada exclusivamente na Copa do Nordeste.

Nas vésperas da estreia no Nordestão, o zagueiro Titi valorizou a competição regional e ressaltou a meta de conquistar o tri na competição.

“Nos sentimos muito preparados, sabemos que é uma competição importante. Quando o Fortaleza entra em uma competição como essa, sempre entra para dar o seu melhor e, consequentemente, buscar o título.”

Assim como nos dois primeiros compromissos da temporada, o time inicial do Fortaleza deve sofrer alterações para o duelo diante dos paraibanos. Uma das mudanças pode se dar por questões físicas, já que o zagueiro Emanuel Brítez, titular contra o Caucaia no meio da semana, foi substituído após uma pancada no quadríceps direito e é dúvida.

Além do defensor, o meia Lucas Crispim também tem presença incerta na partida deste sábado, 21. O camisa 10 foi desfalque no último jogo devido a fascite plantar no pé direito. Moisés, se recuperando de cirurgia no quinto metatarso do pé direito, Lucero e Pochettino, não regularizados, são ausências confirmadas.

Diferente do Fortaleza, o Campinense passa por um momento instável na temporada. Na última sexta-feira, 13, o clube demitiu o técnico Flávio Araújo, que foi retirado do cargo após derrota para o São Paulo Crystal por 2 a 1, pela segunda rodada do Campeonato Paraibano. No jogo inicial, a Raposa venceu o Queimadense por 1 a 0.

Para assumir a vaga em aberto, a diretoria da Raposa contratou o treinador Leston Júnior, velho conhecido do futebol cearense. O profissional, inclusive, estreou no novo clube no último domingo, 15, em clássico contra o Botafogo-PB, também pelo estadual. A partida terminou empatada em 2 a 2.

O Campinense tem apenas um desfalque confirmado para este sábado. O meia Tarcísio está lesionado e não entrará em campo contra o Fortaleza. Por outro lado, os atacantes Ceará, que foi regularizado no BID, e Daniel Passira, recuperado de lesão, são opções para Leston Júnior.

Fortaleza x Caucaia

Fortaleza

3-4-3: Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto e Titi (Ceballos); Yago Pikachu, Hércules (Lucas Sasha), Caio Alexandre (Zé Welison) e Lucas Esteves (Bruno Pacheco); Romarinho, Pedro Rocha e Thiago Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Campinense

4-3-3: Otávio Passos; Railan, Anderson Alagoano, Willian e Weslley; Rogério, Guilherme Escuro e Diego Viana; Felipe Araújo (Ceará), Willian Anicete (Daniel Passira) e Cesinha. Técnico: Leston Júnior.

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza/CE

Data: 21/01/2023

Horário: 17h30min

Árbitro: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira - AL

Assistentes: Pedro Jorge Santos de Araújo e Fernanda Félix da Silva - AL

Quarto árbitro: Antonio Magno Lima Cordeiro - CE

Transmissão: SBT, Rádio O POVO CBN e CBN Cariri, Facebook e YouTube do O POVO

