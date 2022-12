Flamengo mantém contato e segue à espera do volante Gerson

Jogador está no Olympique de Marselha, da França, mas entrou em atrito com o técnico Igor Tudor e foi afastado

O Flamengo não foi ao mercado neste fim de temporada para a aquisição de reforços. A diretoria focou na renovação de contrato dos principais jogadores do atual elenco. A exceção foi a possibilidade de retorno do volante Gerson. O jogador está no Olympique de Marselha, da França, mas entrou em atrito com o técnico Igor Tudor e foi afastado.

O clube francês quer 20 milhões de euros por Gerson. O valor é visto como muito alto pelos rubro-negros. Com isso, a diretoria carioca vem adotando a cautela sobre o assunto. Os flamenguistas esperam que o Olympique baixe a pedida nas próximas semanas, quando a Ligue 1 recomeçar.

A ideia é manter a proximidade do Olympique e buscar melhores valores perto do fim da janela de transferências. Gerson sinalizou que quer voltar ao clube e já teria um acordo com os rubro-negros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags