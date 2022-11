Flamengo anuncia renovação com Filipe Luis até dezembro de 2023

O Flamengo anunciou nesta segunda-feira, 14, a renovação do vínculo com o lateral-direito Filipe Luis. Multicampeão com a camisa rubro-negra e essencial nos títulos deste ano, o jogador, de 37 anos, assinou um contrato válido até dezembro de 2023.

Com a renovação, Filipe Luis poderá disputar o Mundial de Clubes com o Flamengo. Com a conquista da Libertadores, os cariocas poderão enfrentar o Real Madrid, campeão da Liga dos Campeões, caso cheguem até a final do torneio, que acontecerá nos primeiros meses de 2023.

Filipe Luis chegou ao Flamengo em julho de 2019, após deixar o Atlético de Madrid, da Espanha, depois de 15 anos jogando fora do Brasil. Naquele ano, a equipe carioca fez uma temporada quase perfeita e se consagrou campeã da Libertadores e do Campeonato Brasileiro sob o comando do português Jorge Jesus.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desde que chegou, o lateral acumulou 155 jogos, 4 gols e 5 assistências pelo Flamengo. Titular em praticamente todos os jogos do Rubro-negro na Libertadores e Copa do Brasil, Filipe Luis esteve presente em 40 partidas nesta temporada, incluindo as finais deste dois torneios, vencidos pelo clube carioca. Ainda assim, viu sua média de minutos em campo diminuir, em comparação com o ano passado.

Ao todo, Filipe Luis ganhou 10 títulos pelo Flamengo. O lateral acumula duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-americana, duas Supercopas do Brasil e dois Campeonatos Cariocas.

Tags