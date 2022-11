Romero reconhece baixo desempenho na Série A, mas valoriza marca de gols em 2022

O atacante Silvio Romero finalmente desencantou na Série A do Campeonato Brasileiro, na goleada por 6 a 0 sobre o Bragantino. O argentino marcou dois gols, os seus primeiros na competição, e atingiu 14 tentos em 56 partidas.

Em coletiva de imprensa, o camisa 18 reconheceu o baixo desempenho no certame nacional, mas valorizou o número de gols na temporada de 2022. Uma das principais contratações do Fortaleza para este ano, o argentino balançou as redes nas cinco competições que a equipe disputou (Cearense, Copa do Nordeste, Libertadores, Copa do Brasil e Série A) e tem a chance de aumentar a quantidade de tentos pelo Leão neste domingo, 13, na última rodada do Brasileirão.

"Foi uma temporada boa, uma média de gols normal para um atacante. Mas da forma como ocorreu em todo o ano, fica a sensação de que poderia ter sido melhor. Nos primeiros meses, consegui uma boa quantidade de gols. Fiquei devendo no Brasileirão, mas pude marcar no jogo passado. Fica essa sensação amarga de não ter conseguido mais gols no Brasileirão e uma sensação de tranquilidade porque fiz uma quantidade aceitável (de gols no ano)", comentou Romero, que somente na Série A soma 29 jogos, dois gols e duas assistências.

O argentino tem contrato com o Fortaleza para a próxima temporada. "Eu tenho um ano a mais e fico agradecido por isso. Minha família está muito bem e isso é muito importante. Vamos ter uma competição internacional. Esperamos que seja a Libertadores. É o nosso sonho. O Fortaleza tem que sair brigando por esse tipo de competição", afirmou.

Briga pela Libertadores

Na décima posição com 52 pontos, o Tricolor já tem assegurada a classificação para a Sul-Americana, mas ainda possui chances de conquistar uma vaga para a Pré-Libertadores na última rodada da Série A. O Leão enfrenta o Santos neste domingo, 13, na Vila Belmiro.

Para se classificar para a Liberta, os cearenses precisam vencer o Santos e torcer por uma derrota do Atlético-MG ou tropeço do América-MG.

