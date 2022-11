Boeck conta como superou rivalidade com Galhardo no Fortaleza

O camisa 1 do Tricolor contou como "quebrou o gelo" com o atacante logo que ele chegou ao Pici, em julho. Boeck também afirmou que sempre teve respeito, apesar da rivalidade

Ao marcar o sexto gol do Fortaleza contra o Red Bull Bragantino, no jogo entre as duas equipes pela 37ª rodada da Série A de 2022, Thiago Galhardo procurou o goleiro Marcelo Boeck, que estava no banco de reservas, e juntos os dois fizeram a tradicional dancinha que o atacante costuma executar quando faz gols.

A cena deixou bastante claro que uma antiga rivalidade entre os jogadores já não existe mais e que hoje, além de companheiros de clube, eles são amigos. Em entrevista ao programa Esportes do Povo, da rádio O POVO CBN, na manhã desta quinta-feira, 10, o goleiro comentou sobre a relação com Galhardo.

"Ele é um pai de família, eu sou um pai de família; ele quer o bem do Fortaleza, eu quero o bem do Fortaleza, e quando isso acontece, há um respeito e as coisas se encaixam. Nós podíamos ter rivalidade, divergências antes, por causa dos clubes, mas a partir do momento que vestimos a camisa do Fortaleza, estamos (aqui) por um bem comum, um objetivo em comum, e ele entendeu, incorporou (esse sentimento) e tem nos ajudado imensamente nessa trajetória", disse Boeck.

O camisa 1 do Tricolor contou como “quebrou o gelo” com o atacante logo que ele chegou ao Pici, em julho. "O Galhardo, no primeiro dia, veio, casualmente, com uma roupa preta. E ele passou pelo filtro da Toinha (funcionária antiga do Fortaleza), que pra mim foi um espanto, porque ela não ia deixar ele entrar (vestindo preto), ainda mais sendo o Galhardo. Quando vi a roupa lá, peguei o cabide, chamei o Marcelo Paz no meio do campo e falei ‘Marcelo, como você contrata um cara com essas cores aqui?’ Aí ele (Galhardo) ficou altamente constrangido, mas a minha intenção era ele entender que estava vindo pra um lugar família, que ia ser bem acolhido, que ia quebrar um gelo e poderia ser o Galhardo verdadeiro que ele é. A pessoa que vem para o Fortaleza tem que entender que vai vir para um lugar que vai acolher ele desde o porteiro até o presidente", relatou.

Boeck disse ainda que, apesar da situação de rivalidade, sempre teve respeito por Galhardo, como tem por todos os atletas. “A gente tem que ter essa noção, acima de tudo um respeito, porque estamos falando de pessoas, de vidas, de tudo aquilo que envolve futebol. Estamos aqui pra dar esse exemplo", afirmou.

