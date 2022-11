Boeck acredita na permanência de Vojvoda no Fortaleza

Mais um jogador do Fortaleza se manifestou publicamente sobre o desejo de permanência de Juan Pablo Vojvoda no comando técnico do Tricolor para 2023. Em entrevista ao programa Esportes do Povo, da rádio O POVO CBN, nesta quinta-feira, o goleiro Marcelo Boeck afirmou sobre o argentino: “Se eu decidisse, ele já tinha ficado".

O arqueiro falou sobre o apreço que os jogadores sentem por Vojvoda e disse que torce muito por uma renovação dele com o Leão. "Nós temos uma esperança muito grande (que ele fique), temos um carinho e um respeito muito grande (por ele). O Titi resume muito bem, que ele (Vojvoda) é muito coração, muito fiel às suas emoções. Eu creio, desejo e torço para que realmente ele possa ficar”, disse.

Questionado por um ouvinte sobre que previsão fazia sobre o assunto, já que havia dito em 2017 que poderia jogar uma Libertadores pelo Fortaleza, o que se concretizou, Boeck enfatizou: “o feeling que eu posso ter é que ele vai ficar”.

O goleiro deixou claro que, internamente, todos no clube fazem o possível para que o argentino permaneça no comando técnico do Leão pela terceira temporada consecutiva. Apesar de pendurar as luvas no ano que vem, Boeck disse que também fará tudo que puder em prol de uma renovação de Vojvoda.

“Queremos que ele fique e aquilo que eu puder ajudar pra ele ficar, pode ter certeza que eu farei e tenho certeza que todos no Fortaleza farão", afirmou.



Confira a entrevista completa de Marcelo Boeck ao Esportes do Povo:

