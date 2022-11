Fortaleza x RB Bragantino ao vivo pelo Brasileirão 2022; siga transmissão

Visando uma vaga na Copa Libertadores 2023, o Leão busca voltar a vencer na Série A, na noite desta quarta-feira, 9, diante do RB Bragantino. O confronto entre as duas equipes será na Arena Castelão, às 20h30min. O duelo é válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.

Fortaleza x RB Bragantino ao vivo: ouça via Youtube

ESCALAÇÕES



Fortaleza

4-3-3: Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Juninho Capixaba; Zé Welison, Caio Alexandre e Hércules; Romarinho, Pedro Rocha e Romero

Red Bull Bragantino

4-3-3: Cleiton; Douglas Mendes, Léo Realpe, Natan e Luan Cândido; Jadson, Lucas Evangelista e Miguel; Carlos Eduardo, Werik Popó e Sorriso

