Vice-presidente do Leão: Alex Santiago é aprovado para jogar no Fortaleza Tritões

O vice-presidente e diretor de Futebol do Tricolor do Pici, Alex Santiago, foi selecionado para integrar a equipe de futebol americano do clube, Fortaleza Tritões. O dirigente participou da seletiva realizada no dia 23 de outubro e teve seu nome aprovado em lista divulgada nessa terça-feira, 1º.

O Fortaleza Tritões usou sua conta oficial no Instagram para divulgar os nomes dos 51 aprovados pela equipe. O processo de seleção foi divulgado nas redes sociais e a inscrição custou R$ 15. Candidatos acima de 110 kg tiveram inscrição gratuita.

No dia da seletiva, o dirigente do Leão mostrou otimismo em vídeo divulgado no perfil do Fortaleza Tritões. "Alô, torcida tricolor. Vim fazer a seleção. Muito feliz de ter contato com a galera. Quem sabe a gente integra também esse time de futebol americano que mais cresce no Nordeste e também é do Fortaleza", comentou Alex.

Após a divulgação da lista de aprovados, o vice-presidente do Fortaleza comemorou o resultado em postagem no story do Instagram. "Soldado bom é o que vai pra trincheira! Vai ser muito bom representar essas cores dentro de campo também!", publicou.





