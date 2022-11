CBF altera horário de Fortaleza x Atlético-GO pela Série A

A pedido da emissora detentora dos direitos de transmissão, embate entre Leão e Dragão, no próximo domingo, 6, será às 16 horas, na Arena Castelão

Nesta terça-feira, 1º, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou mudança no horário do jogo Fortaleza x Atlético-GO, no próximo domingo, 6, na Arena Castelão, pela 36ª rodada da Série A. O jogo agora terá início às 16 horas.

Anteriormente, o duelo estava previsto para começar às 18h30min, mas foi antecipado por ajuste na grade de programação da emissora detentora dos direitos de transmissão do Brasileirão.

O embate entre Leão e Dragão já tivera outra mexida na semana passada: inicialmente, a partida seria no sábado, 5, às 19 horas. O Tricolor pediu mudança para o dia seguinte em razão da logística do retorno de São Paulo, onde enfrenta o Palmeiras, e a TV Globo também solicitou troca em data e horário.

