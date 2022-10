Fortaleza pode bater marca de 1 milhão de torcedores no Castelão no jogo contra o Galo

Os números contabilizam as partidas do Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro e Libertadores

Na partida contra o Atlético/MG, pela 33ª rodada do Brasileirão, o Fortaleza pode bater a marca de um milhão de torcedores presentes na Arena Castelão em 2022. Os números contabilizam as partidas do Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Já estiveram no estádio, 959.989 pessoas, segundo o site Sr.Goool.

A expectativa da diretoria Tricolor é que na segunda-feira, 24, o público presente supere os 40 mil pagantes, assim o clube baterá a meta do milhão de torcedores. Na atual temporada o Fortaleza tem a quinta melhor média de público do Brasileirão, com 31.813 pessoas.

