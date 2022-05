Partida entre Fortaleza e Goiás, pelo Brasileirão, sofre alteração de horário

O confronto da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro teve o horário alterado pela Confederação Brasileira de Futebol, por solicitação do Grupo Globo

No final da manhã desta quinta-feira (19), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), comunicou aos clubes e federações uma alteração no duelo entre Fortaleza e Goiás, válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes, a partida seria iniciada às 21h, mas agora a bola passa a rolar a partir das 20h.

Esta foi a única alteração realizada no confronto entre tricolores e esmeraldinos. Dessa forma, o jogo continua marcado para o dia nove de junho, tendo como palco a Arena Castelão, na capital cearense.

A modificação do horário do confronto foi solicitada pelo Grupo Globo, detentora dos direitos de transmissões do campeonato. O motivo para a alteração se deu por um ajuste na grade de programação da emissora, que transmitirá o duelo no Premiere.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Antes do duelo contra o Goiás, o Fortaleza terá cinco desafios, sendo um deles contra o Colo-Colo, em jogo que definirá o classificado para às oitavas de final da Copa Libertadores da América. Além dos chilenos, o Leão encara o Fluminense, Juventude, Ceará e Flamengo.

Guilherme de Andrade, especial para O POVO

Tags