Após vitória no Peru, Fortaleza garante vaga nas oitavas de uma competição internacional

Com a vitória por 2 a 0 sobre o Alianza Lima nesta quarta-feira, 18, o Fortaleza se garantiu, no mínimo, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Tricolor do Pici não pode mais ser alcançado pelo time peruano e vai terminar a fase de grupos, no pior dos cenários, em terceiro.

A chegada do Leão na fase final de um torneio continental é um feito inédito no futebol cearense, mas o Ceará também está na disputa, podendo também se garantir nas oitavas da Sul-Americana já nesta quinta-feira, em caso de tropeço do Independiente.

Agora o Tricolor vai brigar na última rodada para chegar ao mata-mata da Libertadores, em confronto direto com o Colo-Colo. O clube chileno visita o River nesta quinta-feira, 19, às 21 horas, e o Leão aguarda resultado para saber o cenário de classificação.

O River lidera o grupo F, com 10 pontos. Colo-Colo e Fortaleza vem logo atrás, com sete, e o Alianza Lima não sai mais da lanterna, com apenas um ponto conquistado.

Caso o River Plate vença os chilenos por dois gols ou mais de diferença, o Fortaleza vai até o Chile na última rodada precisando apenas de um empate para chegar ao mata-mata do certame. Se o Colo-Colo empatar ou vencer os argentinos, o Tricolor vai precisar vencer fora de casa novamente para garantir vaga nas oitavas da Libertadores.

Uma vitória do clube argentino por apenas um gol de diferença deixa o cenário de empate incerto, já que a decisão vai ser feita pelo clube que tiver mais gols fora de casa. No caso, se o River vencer por 1 a 0, o Fortaleza joga pelo 2 a 2 ou um empate maior na última rodada, com o 0 a 0 e 1 a 1 sendo favoráveis aos chilenos. Se for 2 a 1 para os argentinos, o Fortaleza precisa do 3 a 3 em diante, e assim sucessivamente.

Se o Colo-Colo vencer o clube argentino, o Fortaleza será obrigado a ganhar no Chile pensando no saldo de gols, que ainda deve ser definido.

Os dois jogos da última rodada acontecem na próxima quarta-feira, 25, às 19 horas.

