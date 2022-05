Botafogo x Fortaleza ao vivo pelo Brasileirão 2022; siga a transmissão

Botafogo e Fortaleza se enfrentam hoje, 15, às 18 horas, no estádio Nilton Santos (RJ), em partida válida pela sexta rodada do Brasileirão 2022. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

O Fortaleza visita o Botafogo hoje, domingo, 15 de maio, em duelo válido pela Série A do Campeonato Brasileiro. Com apenas um ponto na competição, o Tricolor do Pici é o lanterna e vai em busca da primeira vitória para diminuir a distância para o último time fora da zona de rebaixamento. Acompanhe a transmissão do jogo com a narração da Rádio O POVO CBN.



Botafogo x Fortaleza ao vivo: ouça via YouTube

Botafogo x Fortaleza ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Botafogo e Fortaleza

Botafogo

4-3-3: Gatito Fernández; Saravia, Kanu, Victor Cuesta e Daniel Borges; Lucas Fernandes, Tchê Tchê, Luis Oyama; Diego Gonçalves, Victor Sá e Erison. Técnico: Luis Castro.

Fortaleza

3-5-2: Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto e Ceballos; Yago Pikachu, Felipe, Hércules, Lucas Lima e Lucas Crispim; Moisés e Silvio Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Como chegam Botafogo e Fortaleza para o jogo

O Leão terá quase todo o time titular para encarar o Fogão no Rio de Janeiro. A única exceção é o goleiro Max Walef, que está em fase final de recuperação de uma conjuntivite. Além de ter as principais peças à disposição, o técnico Juan Pablo Vojvoda conseguiu diminuir o impacto da partida do meio de semana sobre elas ao lançar um time bastante modificado contra o Vitória-BA pela Copa do Brasil.

Quem também fica fora é o atacante Robson, suspenso pelo STJD por uma partida, devido à expulsão na final da Copa do Nordeste, mas as chances de ele atuar contra o Botafogo já seriam pequenas. Isso porque o atacante Renato Kayzer, que estava em Fortaleza por causa do nascimento do segundo filho, viajou para se juntar novamente à delegação e deve ser uma das primeiras opções de Vojvoda para troca de peças no ataque, no decorrer do jogo.

O Botafogo também terá força máxima. O técnico Luís Castro fez a mesma estratégia de Vojvoda e poupou a equipe titular no meio de semana, pela Copa do Brasil, e poderá utilizar também o zagueiro Cuesta e o volante Oyama, que não atuam no torneio porque já jogaram o certame por outras equipes. O goleiro Gatito Fernández também deve voltar ao gol, após trabalhos de fortalecimento muscular no joelho.

