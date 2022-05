Com Renato Kayzer, Fortaleza encerra preparativos para enfrentar Botafogo

Tricolor encerrou preparativos para encarar o Botafogo no CT do Fluminense, na tarde deste sábado, já com o atacante presente

O atacante Renato Kayzer vai estar à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para a partida contra o Botafogo, neste domingo, 15, pela Série A do Brasileiro. O Esportes O POVO apurou que o atleta viajou para o Rio de Janeiro neste sábado, 14, e está junto com a delegação.



Kayzer havia viajado com o restante do grupo na quarta-feira para Salvador, mas foi liberado no dia seguinte para retornar a Fortaleza devido ao nascimento do segundo filho, desfalcando o Tricolor contra o Vitória-BA. Havia uma indefinição quanto a volta dele para junto da delegação, mas o jogador, a comissão técnica e a diretoria decidiram por tê-lo como opção para o duelo da 6ª rodada da Série A.

O atacante, inclusive, participou do treino de apronto realizado pelo Fortaleza no CT do Fluminense, na tarde deste sábado. Este foi o único trabalho comandado por Vojvoda em solo carioca antes do jogo contra a Estrela Solitária.

Os desfalques do Leão para a partida são Max Walef, que se recupera de conjuntivite, e Robson, suspenso pelo STJD por uma partida pela expulsão na final da Copa do Nordeste.

Botafogo e Fortaleza duelam no Engenhão (estádio Nilton Santos) a partir das 18 horas deste domingo.

