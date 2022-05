Fortaleza tem retrospecto recente positivo contra o Botafogo; confira os números

Na última vez que se encontraram, em 2020, o Tricolor do Pici derrotou o clube carioca no Engenhão, encerrando um jejum de nunca ter vencido o Fogão como visitante

Para o Fortaleza, enfrentar o Botafogo é um confronto que, historicamente, costuma ser complicado. Ao todo, as equipes duelaram em 16 ocasiões, com três vitórias para o Tricolor do Pici e 10 para o clube carioca, além de três empates. Apesar do panorama difícil, os encontros recentes foram favoráveis ao Leão.

Nas últimas três vezes que se encararam dentro de campo, o Fortaleza não foi derrotado em nenhuma ocasião, conquistando duas vitórias (2º turno da Série A de 2019 e 2020) e um empate (1º turno da Série A de 2020). Neste recorte de confrontos, inclusive, o Tricolor conseguiu encerrar o jejum de nunca ter vencido o Botafogo como visitante.

A façanha aconteceu no segundo turno do Brasileirão de 2020, quando o escrete vermelho-azul-e-branco, sob o comando do treinador Marcelo Chamusca, derrotou o clube carioca por 2 a 1, com gols de Bérgson e David.

Para o embate deste domingo, 15, que acontece às 18 horas, no Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ), o confronto será de suma importância para o Fortaleza, já que a equipe ainda não venceu no Brasileirão e amarga a lanterna do certame, com somente um ponto conquistado em quatro rodadas, tendo em vista que o Leão possui um jogo a menos em relação aos demais clubes que disputam o torneio devido ao adiamento do Clássico-Rei que deveria ter acontecido na terceira rodada.