Vojvoda parabeniza trabalho de Ceni no Fortaleza e diz: "Atualidade do clube também pertence a ele"

Pelo Tricolor do Pici, Rogério soma 153 jogos disputados e 81 vitórias, além das conquistas dos títulos da Série B e da Copa do Nordeste e de dois Estaduais

Em coletiva pós-jogo, após empate com o São Paulo pela Série A, Vojvoda exaltou o trabalho de Rogério Ceni no Fortaleza. O treinador argentino declarou que as recentes conquistas do Leão também pertencem ao ex-treinador.

“Com respeito ao Rogério, ele fez um grande trabalho aqui no Fortaleza. A atualidade do clube também pertence a ele, é uma verdade. O torcedor reconhece, e eu também, o seu trabalho. Ele começou isso e é para parabenizar ele também. Enquanto, ao seu conhecimento do clube também é uma realidade”, destacou.

No entanto, para Juan Pablo Vojvoda o conhecimento de Rogério Ceni acerca do clube não foi determinante para o resultado da partida contra os paulistas. "Mas, no futebol pode-se ter muito conhecimento de um time, porém no momento de jogar, o que decide dentro de campo são os próprios atletas. Acho que nós treinadores temos uma importância, mas durante 95 minutos as decisões são dos jogadores”, expôs.

Ídolo do Fortaleza, esta foi a segunda vez que Ceni reencontrou a torcida do ex-clube no Castelão. Pelo Tricolor do Pici, foram 153 jogos disputados e 81 vitórias. O técnico ainda conquistou os títulos inéditos da Série B e da Copa do Nordeste. Venceu dois Estaduais e levou o clube a disputar um torneio internacional pela primeira vez na história, a Copa Sul-Americana de 2020.

O comandante leonino falou ainda sobre a marca de um ano à frente do clube. “Vai fazer um ano do meu primeiro treinamento. Muito rápido e muitas coisas aconteceram. A minha cabeça não fica no passado. Eu estou feliz aqui. A felicidade também está muito ligada ao dia-a-dia. Não somente aos resultados, mas ao dia-a-dia de treino. Eu estou feliz com a responsabilidade de conduzir o Fortaleza. Eu preciso trabalhar e colocar toda minha energia em cada competição que estamos jogando. É continuar trabalhando, temos um bom clube, uma boa organização para melhorar no Brasileirão”, frisou.

