Vojvoda destaca necessidade de classificação na Copa do Brasil: "Vantagem que temos que assumir"

O técnico Juan Pablo Vojvoda projetou a próxima partida do Fortaleza diante do Vitória pela Copa do Brasil. Em coletiva pós-jogo, após empate com o São Paulo pela Série A, o treinador ressaltou a necessidade do triunfo contra os baianos depois da vantagem conquistada no jogo de ida.

“O jogo do Vitória é uma realidade que estamos com uma vantagem que temos que assumir com toda responsabilidade em se planejar bem essa partida. Nosso elenco do Fortaleza tem mentalidade e estrutura para brigar em cada partida como fazemos sempre no Campeonato Brasileiro e vamos trabalhar para conseguir ganhar a próxima partida”, destacou.

O Fortaleza venceu o Vitória por 3 a 0, pela primeira partida da terceira fase do certame nacional. O confronto aconteceu na Arena Castelão e marcou a estreia do Tricolor do Pici no torneio na temporada, que entrou em uma fase mais avançada por estar na Copa Libertadores.

O Fortaleza volta a campo na quinta-feira, 12, diante do Vitória pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na sequência, viaja para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Botafogo no próximo domingo, 3, em partida válida pela 6ª rodada do Brasileirão.



