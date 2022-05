Como mandante, Fortaleza ultrapassa marca de 400 mil torcedores no Castelão em 2022

Neste mês de maio, o Fortaleza ultrapassou a marca de 400 mil torcedores presentes na Arena Castelão em 2022, em jogos como mandante no estádio. A marca foi batida no duelo contra o River Plate, pela fase de grupos Libertadores, em partida que registrou um público de 48.867 pessoas no Gigante da Boa Vista.

Em 16 jogos como mandante na temporada, o Fortaleza já levou 428.760 torcedores para o Castelão, uma média de mais de 26 mil pessoas por partida, e que gerou uma renda bruta de R$ 6.155.411. A partida contra o São Paulo no último domingo, 8, o clube registrou um público de 25.518 pessoas e arrecadou R$ 365.901.

Sobre o assunto Fortaleza empata em 1 a 1 com o São Paulo e segue sem vencer na Série A

"Resultado ruim", avalia Pikachu empate entre Fortaleza e São Paulo

"Temos que ter mais agressividade", diz Vojvoda após empate com São Paulo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O maior público do time registrado nesta temporada foi na final da Copa do Nordeste, contra o Sport, onde 60.045 torcedores assistiram o Fortaleza ser bicampeão do torneio, que também gerou maior renda bruta: R$ 1.344.238. Em seguida, os jogos contra Colo-Colo (50.429) e River Plate (48.867) pela Libertadores obtiveram tanto o segundo e o terceiro maior público como também a segunda (R$ 1.290.674) e a terceira (R$ 1.012.790) maior arrecadação, respectivamente.

Vale lembrar que o Fortaleza disputou quatro de 16 jogos como mandante no Castelão com a capacidade máxima reduzida, em razão do Covid-19. Na temporada passada, o time havia feito somente 10 jogos com público no Castelão e teve média de 18.582 pessoas, conforme os dados do Governo do Estado.

O Fortaleza também foi mandante no primeiro e único Clássico-Rei de 2022 dentro desse recorte. E com a capacidade máxima reduzida para apenas 19 mil pessoas, o clube registrou 16.306 torcedores.

O Leão do Pici terá agora uma sequência de três jogos fora de casa, quando visita o Vitória, Botafogo e Alianza Lima, nos próximos dias 12, 15 e 18 de maio, e volta para a Arena Castelão somente no dia 22, quando recebe o Fluminense, pela sétima rodada do Brasileirão.

Tags