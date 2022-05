Fortaleza recebe o São Paulo com a missão de buscar a primeira vitória no Brasileirão

Ainda sem somar pontos no Brasileirão, o Fortaleza recebe o São Paulo em jogo que marca o quarto reencontro entre o Leão do Pici e o ex-técnico Rogério Ceni como adversários

O Fortaleza recebe o São Paulo às 19 horas de hoje, na Arena Castelão, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marcará a quarta vez em que o Tricolor do Pici enfrenta o ídolo e ex-técnico Rogério Ceni, que reencontrará a torcida leonina pela segunda vez após última passagem, em novembro de 2020.



Com um jogo a menos, o Fortaleza é a única equipe que ainda não pontuou no Brasileirão e amarga na última posição. Depois da derrota amarga fora de casa para o Corinthians por 1 a 0 na última rodada, o time tem a missão de sair com os três pontos do Castelão, e uma vitória pode fazer com que o Leão escape da zona de rebaixamento, a depender dos demais resultados da rodada.



Para o jogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda conta com todos os atletas que foram relacionados para o duelo contra o River Plate na última quarta-feira, 5. E embora tenha usado força máxima na Libertadores, o técnico deve repetir o que tem de melhor para conquistar o primeiro triunfo no campeonato. O zagueiro Brayan Ceballos e o volante Felipe estão entre os pendurados, com dois cartões amarelos.



O Fortaleza busca vencer o primeiro jogo contra Rogério Ceni. Em três confrontos entre clube e o ex-treinador, o Leão empatou duas vezes, contra São Paulo por 1 a 1 e contra o Flamengo por 0 a 0, ambos pelo Brasileirão 2021, e perdeu uma, por 2 a 1, quando comandava o time carioca, em 2020.



O empate por 1 a 1 contra o clube paulista teve gosto amargo para a torcida do Fortaleza, no último jogo disputado entre os times. A equipe ganhava por 1 a 0, com gol de Robson, até os acréscimos do segundo tempo, quando viu o meia Benítez acertar uma linda cobrança de falta, empatando a partida e dando um banho de água fria nas arquibancadas do Castelão.



No retrospecto recente, porém, o Fortaleza não perde para o São Paulo há quatro jogos. Foram duas vitórias e dois empates, incluindo uma classificação histórica contra o rival para as semifinais da Copa do Brasil 2021, quando o time de Juan Pablo Vojvoda superou os paulistas por 3 a 1 no Castelão após empatar de forma heroica por 2 a 2 no Morumbi. Nas respectivas partidas, o Tricolor Paulista ainda era comandado pelo técnico Hernán Crespo.



Na 5° posição da tabela com 7 pontos, o São Paulo encara o Fortaleza vindo de triunfo por 2 a 1 contra o Santos na última rodada. No meio de semana, o Soberano ficou no zero contra o Everton, do Chile, pela Copa Sul-Americana, onde poupou alguns atletas, incluindo o atacante Calleri e o lateral-direito Rafinha, que devem estar em campo contra o Tricolor do Pici.

Fortaleza x São Paulo

Fortaleza

3-5-2: Tinga, Titi e Benevenuto; Lucas Crispim, Hércules, Felipe, Lucas Lima e Yago Pikachu; Moisés e Silvio Romero. Técnico: Vojvoda.

São Paulo

4-4-2: Jandrei, Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Welington; Andrés Colorado, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson; Eder e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Data: domingo, 8 de maio

Horário: 19 horas (horário de Brasília)

Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Kléber Lúcio (SC) e Éder Alexandre (SC)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Transmissão: Rádio O POVO CBN e Premiere