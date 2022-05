Fortaleza busca vitória contra o River Plate para seguir luta por classificação na Libertadores

Com um triunfo hoje à noite no Castelão, Tricolor mantém boas chances de avançar para as oitavas de final do torneio continental. Para a partida, Leão tem todo o elenco à disposição

Chegou o dia que os torcedores do Fortaleza esperavam desde a formação dos grupos da Copa Libertadores da América. Na noite desta quinta-feira, 5, no Castelão, o gigante River Plate-ARG encara o Tricolor em partida marcada para iniciar às 19 horas.

O tamanho desse duelo é proporcional à dureza da missão do Leão. Terceiro colocado do Grupo F, seis pontos atrás do próprio River, que é o líder, e três pontos atrás do vice-líder, Colo-Colo-CHI, o time comandado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda precisa vencer uma das melhores equipes da América do Sul, candidata ao título do torneio.

E se tem alguém no Fortaleza que conhece bem o adversário de hoje é o treinador. Argentino, Vojvoda sabe bem o peso do Milionário, tanto que ele mesmo nunca os venceu como treinador. A primeira partida, em Buenos Aires, mostrou como é complicado jogar contra o River Plate, mas em vários momentos do jogo o Leão provou que pode ser competitivo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para o atacante Silvio Romero, outro que conhece bem a equipe argentina, o Fortaleza não poderá cometer erros em campo hoje à noite. “Há expectativa para enfrentar uma equipe dessa envergadura. Nós temos que estar preparados, motivados, sabendo que precisamos fazer uma partida quase perfeita”, disse.

Uma vitória mantém o Tricolor com chances reais de terminar entre as duas primeiras posições do grupo, que dão vaga para as oitavas de final do torneio. Até o empate pode servir para os cearenses, a depender do resultado do jogo entre Alianza Lima-PER e Colo-Colo-CHI. O que não pode acontecer, porém, é uma derrota no Castelão, acompanhada de um triunfo da equipe chilena no Peru, que faria o Leão focar mesmo na terceira colocação, que leva para as oitavas de final da Sul-Americana.

Para o River Plate, uma vitória significa classificação antecipada e foi isso que os argentinos vieram buscar. O técnico Marcelo Gallardo teria força máxima, mas de última hora perdeu o atacante Matías Suárez, com estiramento na panturrilha direita.

No Fortaleza, Vojvoda tem o elenco inteiro à disposição — a não ser que o boletim médico que será divulgado antes da partida apresente uma surpresa. Ciente da dificuldade do jogo e da importância do resultado, que levantaria bastante a moral do time, o treinador deve colocar em campo o que tem de melhor.

Fortaleza x River Plate-ARG

Fortaleza

3-5-2: Max Walef; Tinga, Benevenuto e Titi; Pikachu, Jussa, Felipe, Lucas Lima e Crispim; Moisés e Romero. Téc: Vojvoda

River Plate-ARG

4-1-3-2: Armani; Herrera, Díaz, Martínez e Casco; Pérez; Simón, Enzo Fernández e De La Cruz; Barco e Julián Álvarez. Téc: Gallardo

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 5/5/2022

Horário: 19 horas (horário de Fortaleza)

Árbitro: Andrés Matonte-URU

Assistentes: Martín Soppi-URU e Nicolás Tarán-URU

Transmissão: ESPN, Facebook, Star+, Rádio O POVO CBN FM 95.5 e AM 1010, YouTube do O POVO

Tags