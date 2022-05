Felipe chegará a 275 jogos pelo Fortaleza se entrar em campo contra o River Plate

No Fortaleza desde 2015, Felipe completará 275 jogos oficiais com a camisa vermelha-azul-e-branca caso entre em campo diante do River Plate, nesta quinta-feira, 5. O volante figurou entre os titulares do clube independentemente de qual técnico assumiu o comando do Leão. Ele é o atleta mais do atual elenco tricolor com mais partidas disputadas.

Luiz Antônio Ferreira Rodrigues, mais conhecido como Felipe, chegou ao Pici após o Campeonato Cearense de 2015 contratado do Maranguape. Na temporada seguinte, em 2016, o atleta começou a ser mais utilizado, estando em campo em 40 oportunidades. Desde então, com exceção de 2017 (com 32), o volante entrou em campo em, pelo menos, 40 confrontos.

Na temporada 2021, o jogador somou 45 duelos pelo Leão e marcou um gol. Neste ano, Felipe entrou em campo em 15 jogos. O jogador conquistou títulos importantes para a história do clube, como a Série B do Campeonato Brasileiro, o bicampeonato da Copa do Nordeste e o tetra Cearense.

Neste ano, Felipe recusou uma proposta de empréstimo com opção de compra do Al-Fayha, da Arábia Saudita, e optou por seguir no Fortaleza. Na ocasião, o clube árabe propôs pagar 250 mil dólares (cerca de R$ 1,3 milhão) com opção de compra no valor de 1,2 milhão de dólares (R$ 6,3 milhões). O atleta tem contrato com o Tricolor até o final de 2023.

O Fortaleza encara o River Plate, nesta quinta-feira, 5, às 19 horas, na Arena Castelão. O duelo é válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O Leão é terceiro colocado do Grupo F, seis pontos atrás do time argentino, que é o líder, e três pontos atrás do vice-líder, Colo-Colo. O time comandado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda precisa vencer para manter o sonho da classificação para as oitavas de final do torneio.

Confira número de jogos de Felipe por temporada:

2022: 15 jogos até o momento

2022: 45 jogos

2020: 49 jogos

2019: 46 jogos

2018: 42 jogos

2017: 32 jogos



2016: 40 jogos

2015: 5 jogos



