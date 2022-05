Romero diz que Fortaleza precisa fazer partida quase perfeita contra o River Plate-ARG

Atacante do Leão falou sobre o segundo encontro com o Milionário pela Libertadores da América em entrevista para um canal argentino

Em entrevista para a ESPN da Argentina, nesta quarta-feira, 4, o atacante Silvio Romero, do Fortaleza, falou sobre o segundo duelo entre o Tricolor e o River Plate-ARG, pela Copa Libertadores da América. Para o “Chino”, o Leão terá que fazer uma partida quase perfeita.

“Sabemos o que significa o River. Há expectativa para enfrentar uma equipe dessa envergadura. Nós temos que estar preparados, motivados, sabendo que precisamos fazer uma partida quase perfeita para seguir vivo na Copa (Libertadores)”, disse o camisa 18 do Fortaleza.

O atacante se referiu a continuar tendo chances reais de classificação para as oitavas de final da Libertadores e para isso o Tricolor precisa da vitória, que não apenas o faria chegar a seis pontos, como seguraria o River Plate. Um empate também pode não ser um mau negócio para o Leão, a depender do resultado de Alianza Lima-PER x Colo-Colo-CHI.

No Grupo F, o River Plate é o líder, com 9 pontos, três a mais que o Colo-Colo (6 pts), vice-líder. O Fortaleza é o terceiro, com 3 pontos, seguido do Alianza Lima, que ainda não saiu do zero. Só os dois primeiros avançam na Libertadores. O terceiro lugar cai nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Para encarar os argentinos, o Leão deve ter força máxima. O técnico Juan Pablo Vojvoda encerrou os trabalhos visando o duelo na noite desta quarta-feira, 4. Silvio Romero deve se manter como titular.



